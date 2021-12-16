BTS防彈少年團柾國30代形象可能被提前劇透了！和30歲的金南佶也太像了吧XD

各位～小編突然發現了不得了的事情！

事情要從小編偶然間發現的一張照片說起！先請大家來欣賞一下這張照片，單眼皮，濃眉毛，臉型飽滿，五官端正，上唇微薄下唇稍厚，微張的雙唇間露出兩顆牙齒，周身都散發著俊朗優雅的氣質。 防彈少年團的忙內柾國什麼時候演的古裝片？？ 怎麼一點消息都沒有呢？



其實，下面的照片才是忙內啦，唇紅齒白的明朗少年。是不是和前一張照片十分相似，都是正面看上去的臉型會稍顯圓潤，下巴雖然內收，但不是過分窄，線條很流暢。



那麼之前的古裝男到底是誰呢？ 其實是古早韓劇《善德女王》中的「毗曇(炯宗)」啦，扮演者就是硬漢男演員金南佶。出演這部戲的時候，金南佶是30歲，當年毗曇的身世和不幸遭遇不知道哭碎了多少女觀眾的心，他真實極有張力的哭戲真的太讓人揪心了。現在已經40多歲的金南佶依舊活躍在大小螢幕上，《熱血司祭》更是讓觀眾看到了他自帶搞笑神經的紮實演技。



照這個狀況發展下去，柾國的中年形象算不算是被金南佶提前劇透了呢？金南佶不留鬍子時俊朗優雅，笑容很有殺傷力。 而留了鬍子的他則性感陽剛，有種別樣的滄桑頹廢美，小編已經有些開始期待柾國30歲以後的樣貌了。



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