《玩什么好呢？》美珠和Rado录歌继续狂冒粉红泡泡，刘在锡和哈哈坚决阻拦：「你们离远点！」

小编看完这期已经在脑中不断回圈《Still I Love You》了，真的很好奇最终用的是原版还是刘在锡的「穷酸版」读白啊XD

上周的《玩什么好呢》里「土耀太」在两首备选歌曲里选定抒情风的第一首《Still I Love You》当出道主打曲，三人正式进棚录制。 刘在锡和哈哈先录，两人的表现都获得Rado称赞，但美珠录的时候Rado的反应更加强烈，还忍不住跟著美珠一起唱起来，被刘在锡说：「你们两个是在二重唱吗？ 」



哈哈吐槽Rado指导美珠的态度跟对他们不一样，刘在锡也说Rado看美珠的眼神不一样，Rado抵死不承认XD美珠出来后和Rado四手相握，刘在锡看著他们说简直可以拍电影了，就是那部男女主角因音乐生情的《K歌情人》（冧歌有情人），韩国是翻译成「那个男人作曲那个女人主唱」XD



Rado表示以后有机会可以，美珠也很配合地露出害羞神色，让哈哈更加慌了：「你们两个到底怎么回事？ 」刘在锡表示话说回来Rado是很好的弟弟，美珠也是很好的妹妹，正当大家以为他愿意撮合两人，刘在锡下一句：「即使这样也不行！」





稍后哈哈和刘在锡一起录rap的部份，美珠和Rado非常自然就坐到一起，接著自然而然靠在一起，引起哈哈和刘在锡强烈不满：「你们分开！离远点！」



此外录歌曲intro读白时，原本设定是「对前女友恋恋不舍的痴情男」，但刘在锡临场发挥把电话内容改成：「借我20万好不好？ 10万也可以！」瞬间变成「分手之后还想找前女友借钱的穷酸男」，让整个录音棚都笑疯了！至於最终用的是正常版还是刘在锡的穷酸版，就等12月18日公开音源来揭晓吧！香港观众可以在黄Viu煲剧平台追看《玩什么好呢》，每周六深夜上线！



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