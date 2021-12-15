2021年度最閃耀的演員TOP10名單出爐！冠亞軍都來自《海岸村恰恰恰》，每一位演員都值得♥

誰是2021年最閃耀的演員？

韓國蓋洛普（gallup）日前對年滿13周歲以上的1700名受訪民眾進行了「閃耀2021年的明星」問卷調查，大熱劇《海岸村恰恰恰》的男女主角金宣虎和申敏兒分別以 7.8%、7.3%的得票率位居冠亞軍，成了本年度觀眾們心中最閃耀的演員。





李政宰憑藉《魷魚遊戲》與申敏兒並列亞軍。全智賢（《屍戰朝鮮：雅信傳》）、宋慧喬（《現正分手中》）緊跟其後，位列第4、5位。 第6-8位則是《The Penthouse》系列的金素妍、《One the Woman》李荷妮和《機智醫生生活》系列的曹政奭（李荷妮與曹政奭並列第7位）。 南宮珉（《黑色太陽》）、尹汝貞（《MINARI》）和宋仲基（《黑道律師文森佐》）排名第9-10位。 （尹汝貞和宋仲基並列第十）



雖然金宣虎因為私生活爭議纏身，曾一度導致形象跌至谷底，但仍攔不住有廣大觀眾喜愛，為他投票。前不久召開的百想藝術大賞中他也捧回了人氣獎。好在這件事情後續發生大反轉，金宣虎的名聲也逐漸恢復，就連之前紛紛下架的廣告也重新上線。《海岸村恰恰恰》作為今年的爆款電視劇之一，男女主角同時上榜「年度最閃耀演員」，看來年末的演技大賞頒獎禮上也會收穫不小。



此外，從2007年-2017年「年度演員」榜單冠軍全部都是地上波電視劇主角，但從2018年開始冠軍大多數都是tvN、JTBC這類非地上波電視劇的主角們。

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