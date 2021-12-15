挑戰兄妹之間不可能的事！《劉Quiz》樂童音樂家妹妹盡情爆料哥哥，連劉在錫也忍不住吐槽XD

劉在錫還在節目上和真正的 AKMU 樂童音樂家 合作《NAKKA》live舞台，真的跟本尊合作啦～。（這段訪談真的太好笑了XDDD）

上週《劉Quiz》（劉Quiz on the Block）邀請到人氣樂團 AKMU 樂童音樂家 上節目，訪談每個瞬間都爆笑，哥哥李燦赫與妹妹李秀賢的真實兄妹反應，也讓主持人劉在錫相當有共鳴。



兩人先是說到年紀越大，越能感受到彼此的獨立與不同，哥哥李燦赫的舞台風格也越來越自由奔放，妹妹李秀賢就漸漸地不去配合他，但依舊彼此尊重，享受著舞台和音樂。



接著，秀賢表示自己以前比較有野心，但長大之後漸漸沒有了，反而哥哥變得比較有野心，哥哥正想解釋，妹妹又接著吐槽說：「怎麼？你不是說你想要寫偉人傳記嗎？」、「而且不是自己寫，是偉大到有別人幫他寫的那種偉人傳記。」還舉例了海倫凱勒的等級，讓劉在錫相當驚訝。



燦赫表示如果真的能這樣就太好了，是他的人生目標，而且不是等他過世才成為偉人，是哪天他消失了，會有人好奇他的行蹤，到時候他也不會讓身邊的人知道他離開的消息，因為約定對他來說很難，劉在錫忍不住吐槽說：「看來你也是蠻膽小的。」



之後，主持人曹世鎬問燦赫私底下難過時，會不會打電話給朋友訴苦，燦赫很泰然地表示自己很少覺得難受，讓訪談很難進行下去，妹妹又忍不住吐槽：「沒辦法溝通呢。」讓全場瞬間爆笑。



劉在錫在一旁笑得超開心，還對妹妹說：「秀賢，太謝謝妳了，我剛剛才在心底說那句話而已，妳是我肚子裡的蛔蟲嗎？」



▼挑戰兄妹任務，面對面牽手（還成功對視）、用手幫對方擦汗、跟對方說我愛你，都勉強完成了，劉在錫看到尷尬的兩人，在一旁笑得超開心～。



▼由於之前在《玩什麼好呢？》裡，劉在錫cover過樂童音樂家與IU合作的歌曲《NAKKA》，所以這次也邀請樂童來一場小小的合作，一起來欣賞這段表演吧！



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