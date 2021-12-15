2021年度最闪耀的演员TOP10名单出炉！冠亚军都来自《海岸村恰恰恰》，每一位演员都值得♥

谁是2021年最闪耀的演员？

韩国盖洛普（gallup）日前对年满13周岁以上的1700名受访民众进行了「闪耀2021年的明星」问卷调查，大热剧《海岸村恰恰恰》的男女主角金宣虎和申敏儿分别以 7.8%、7.3%的得票率位居冠亚军，成了本年度观众们心中最闪耀的演员。





李政宰凭藉《鱿鱼游戏》与申敏儿并列亚军。全智贤（《尸战朝鲜：雅信传》）、宋慧乔（《现正分手中》）紧跟其后，位列第4、5位。 第6-8位则是《The Penthouse》系列的金素妍、《One the Woman》李荷妮和《机智医生生活》系列的曹政奭（李荷妮与曹政奭并列第7位）。 南宫珉（《黑色太阳》）、尹汝贞（《MINARI》）和宋仲基（《黑道律师文森佐》）排名第9-10位。 （尹汝贞和宋仲基并列第十）



虽然金宣虎因为私生活争议缠身，曾一度导致形象跌至谷底，但仍拦不住有广大观众喜爱，为他投票。前不久召开的百想艺术大赏中他也捧回了人气奖。好在这件事情后续发生大反转，金宣虎的名声也逐渐恢复，就连之前纷纷下架的广告也重新上线。《海岸村恰恰恰》作为今年的爆款电视剧之一，男女主角同时上榜「年度最闪耀演员」，看来年末的演技大赏颁奖礼上也会收获不小。



此外，从2007年-2017年「年度演员」榜单冠军全部都是地上波电视剧主角，但从2018年开始冠军大多数都是tvN、JTBC这类非地上波电视剧的主角们。

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