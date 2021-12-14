李敬揆嫁女，動員圈內人脈！姜鎬童、李壽根、柳演錫、李昇基、池錫辰等出席

婚禮超有排面！李敬揆說池錫辰是不請自來的XD 李壽根和金峻鉉是看了報導才知道自己要唱祝歌~~XD

「綜藝教父」李敬揆和女兒李禮琳曾在2015年共同出演SBS綜藝《拜託爸爸》，展示嘗試改善父女關係的過程，同時為女兒的演戲出道鋪路，提升了女兒的知名度。 李禮琳演員（94年生）和金英讚足球選手（93年生）戀愛四年結成正果，11日在新羅酒店舉辦婚禮。



▼申智、李敬揆、金智珉、 金俊浩合照



一部由曾在李禮琳小學六年級生日派對上，擔任司儀、唱祝歌的Boom和KCM再次主持和演唱。 二部由鄭範圭擔任司儀，李秀根&金峻鉉搭檔吉他彈唱，兩人表演前都說：「通過新聞才知道自己要唱祝歌，祝歌嘉賓還有朴君、趙惠蓮、曺廷旼。



李敬揆動用演藝圈人脈，有一起出演《都市漁夫3》的李德華、李壽根、金峻鉉，一起出演《便利餐廳》的李英子和李連福，一起出演《請給一頓飯》的姜鎬童，一起出演《結夥072》的李昇基（影片中白色衛衣），還有柳演錫、徐章焄、申智、金智珉、 金俊浩等，還有李敬揆說「沒有邀請卻自己來了」的池錫辰。



《都市漁夫3》官方YouTube頻道公佈了多則婚禮現場影片。李連福、申智、趙惠蓮等人也都PO出相關照片或影片。另外，李敬揆女兒婚禮一結束後，西裝都沒換就直接去錄製《都市漁夫》。



Whilte@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞