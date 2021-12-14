刘在锡确诊前后动线曝光，超级自律全网都在称赞：不愧是刘大神

刘在锡确诊前后动线曝光，超级自律全网都在称赞：不愧是刘大神

明星   2021年12月14日   星期二10:22   Tracy   17

（封面图源：TV Daily）

刘在锡不愧是刘大神，对他人的体贴与细心已经融入了骨子里。

13日傍晚，韩媒突然报道了刘在锡感染上COVID-19的消息，让无数粉丝和民众十分揪心。 在得知他确诊前后的行程之后，全网掀起热议，大家纷纷称赞「不愧是刘大神」。

据悉刘在锡已於9月接种了第二针疫苗，但日前老板柳熙烈刚刚被确诊，因他和柳熙烈有过接触，立即就接受了核酸检测，当时的结果是阴性，不需要居家隔离。 不过刘在锡担心自己处在潜伏期，尽量减少与外部接触，居家期间还一直自测核酸。MC界大佬李敬揆女儿的婚礼其实邀请了刘在锡，虽然当时他并非居家隔离对象，但还是选择了不出席。 婚礼邀请了数百名娱乐圈人士，而刘在锡的这一举动也就避免了大范围的传染。
（图源：SBS《RUNNIN MAN》）

除此之外，为了以防万一刘在锡周末时也一直未外出。 直到13日有《Running Man》的拍摄工作才离家。 但抵达片场之后，刘在锡感到身体不适，就坐在车里等候，被要求要做检查后直接乘车离开去做核酸，全程都待在车里，当天核酸检测结果为阳性。 若刘在锡执意下车拍摄的话，整个RM团队都会被波及。 虽然第一次检测阴性后就被解除居家隔离令，但刘在锡仍然以谨慎态度对之，避免了二次传播，他的行为获得了广大民众的认可和称赞。

随著刘在锡的确诊，他参与的《Running Man》、《刘QUIZ》、《玩什么好呢》等节目组召开紧急会议寻找替代方案，或将延迟录制。 而12月18日举行的SBS演艺大赏刘在锡也将缺席。

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留言/评论
  • 這就是為什麼能夠紅那麼久的原因，自律，不影響他人
    2小时前
  • 滿芷廷林芷妤大神😭😭😭
    2小时前
  • 劉在錫是好榜樣，形象健康，不想影響人，行為正確，直得讚賞 ，也值得後輩學習對象。
    2小时前
  • 大神不是叫假的👍🏻
    2小时前
  • 他真的是很讚的藝人！
    1小时前
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