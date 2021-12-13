《吃貨與阿毛的逍遙遊》李孝利爆料老公看電視只能看新聞，想約金泰希去夜店卻被Rain一口拒絕！

李孝利真的每句話都讓人爆笑，《吃貨與阿毛的逍遙遊》也很療癒、很好看！

Rain和盧弘喆這對好友的旅遊真人秀《吃貨與阿毛的逍遙遊》近日終於公開，第一集來到濟州島和李孝利、李尚順夫妻見面。 Rain給大家做料理時，李孝利提議帶金泰希去夜店玩，還規劃了一整套行程：購物、喝紅酒、夜店、送回家。人在廚房的Rain不論她怎麼勸說都堅持拒絕XD



李孝利回憶起之前在夜店玩的歲月，有一次跳舞太嗨把高跟鞋都脫了，李尚順來找她時就看到殭屍舞和黑黑的腳底。Rain感歎她在適合的時機結婚，李孝利說出本集名言：「我玩的很瘋也嫁了好人。」



李孝利感歎還好從前沒和Rain交往過，不然現在就不可能見面了。 事實上李尚順看電視時經常看到李孝利的前男友們，轉台後發現又看到另一個前男友，最後感歎：「哎呦，還是看新聞吧。」



盧弘喆說從前以為Rain是討人厭的類型，但相處之後發現是很可靠的朋友，李孝利也說Rain：「他是傻乎乎的，但不討人厭。」網友表示：「李孝利真是綜藝天才，根本金句頻出」、「好暢快好好笑」XD



《吃貨與阿毛的逍遙遊》第一季共10集，已經在Netflix全部上架，真的很好看很療愈！唯一小tips：深夜看的話很容易肚餓XD



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