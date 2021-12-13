《Running Man》年末派對特輯，邀請到今年大放異彩的車清華&許齡智，還有河道權又又又來囉～！XD

（最新預告）PD：「今天邀請到了讓《Running Man》大放異彩的來賓。」劉在錫：「如果是河道權，我不會放過你的。」接著，看到河道權牽著車清華優雅登場，這位哥哥又來了！哈哈哈哈～。

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》迎來了2021的年末派對特輯，預告公開今年度讓節目發光發熱的3位嘉賓，分別是出演次數多到數不清的河道權，透過《哲仁王后》爆紅的車清華，以及每次出現都非常賣力的俏皮偶像許齡智。



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一定到PD微妙的介紹詞，劉在錫敏銳地回應：「如果是河道權，我不會放過你的。」下一秒河道權就牽著車清華優雅登場，兩人身後扮成仙杜瑞拉(灰姑娘)的許齡智也是相當吸睛。



眾人盛裝打扮，全昭旻默默宣傳著自己主演的韓劇，表示今天的穿著是代表《女王之家》，卻被金鍾國形容像是HAHA的母親，讓HAHA忍不住呼應：「媽媽！祝妳收視長紅。」



派對一開始氣氛就HIGH到最高點，除了舞蹈外，當然也少不了美食。



大家分組競賽，就算是派對美食，也必須自給自足，在激烈的爭鬥下，大家究竟會如何完成各自的佳餚呢？記得鎖定本週日（12月19日）下午五點的播出。



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