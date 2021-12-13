《吃货与阿毛的逍遥游》李孝利爆料老公看电视只能看新闻，想约金泰希去夜店却被Rain一口拒绝！

李孝利真的每句话都让人爆笑，《吃货与阿毛的逍遥游》也很疗愈、很好看！

Rain和卢弘喆这对好友的旅游真人秀《吃货与阿毛的逍遥游》近日终於公开，第一集来到济州岛和李孝利、李尚顺夫妻见面。 Rain给大家做料理时，李孝利提议带金泰希去夜店玩，还规划了一整套行程：购物、喝红酒、夜店、送回家。人在厨房的Rain不论她怎么劝说都坚持拒绝XD



李孝利回忆起之前在夜店玩的岁月，有一次跳舞太嗨把高跟鞋都脱了，李尚顺来找她时就看到僵尸舞和黑黑的脚底。Rain感叹她在适合的时机结婚，李孝利说出本集名言：「我玩的很疯也嫁了好人。」



李孝利感叹还好从前没和Rain交往过，不然现在就不可能见面了。 事实上李尚顺看电视时经常看到李孝利的前男友们，转台后发现又看到另一个前男友，最后感叹：「哎呦，还是看新闻吧。」



卢弘喆说从前以为Rain是讨人厌的类型，但相处之后发现是很可靠的朋友，李孝利也说Rain：「他是傻乎乎的，但不讨人厌。」网友表示：「李孝利真是综艺天才，根本金句频出」、「好畅快好好笑」XD



《吃货与阿毛的逍遥游》第一季共10集，已经在Netflix全部上架，真的很好看很疗愈！唯一小tips：深夜看的话很容易肚饿XD



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