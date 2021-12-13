任時完、高我星《Tracer》即將於明年1月7日接檔MBC《衣袖紅鑲邊》

MBC在2022年的第一齣電視劇即將上演，由Wavve製作的原創劇集《Tracer》接檔目前人氣超強作品《衣袖紅鑲邊》，任時完、高我星與孫賢周用特殊方式追討稅金的精彩劇情即將於1月7日上映。

2022年的1月7日即將首播的《Tracer》描述對於某些人來說比檢察官或法官更可怕的地方就是國稅廳，被稱為「垃圾放置場」的租稅5局，對於特別狠毒的傢伙也沒有在怕的，將直接給予迎頭痛擊的爽快追擊電視劇。由曾執導《Voice 2》與《失蹤特別專案組M》的導演李勝英以及作家金顯政合作，由任時完、高我星、孫賢周與朴柱宇等演技派演員共同演出。



任時完所演出的黃東柱一角，曾是協助大企業管理賄賂細節的業界最強會計師，而目前來到國稅廳擔任租稅5局的組長。他的實力在業界已經眾所皆知，還有獨特的厚臉皮跟瘋瘋癲癲，更是即將讓他的對象招架不住。這也是任時完繼2017作品《王在相愛》時隔五年再度重返MBC電視劇。

高我星則是飾演租稅5局的調查官徐慧英，她有著比一般人更精準的直覺與調查能力，比任何人都積極並帶領著整個團隊，與組長黃東柱一起追查黑錢，兩人默契十足的組合也令人期待。無論在電影或是電視劇都受到觀眾們喜愛的高我星，這次也將展現寫實演技。



而演技之神孫賢周的名品演技更是不需懷疑，他所飾演的林泰俊一角是國稅廳第二人，不斷地朝更高的權力位置中央地方國稅廳長邁進。這也是孫賢周繼2007以來相隔15年再度回歸MBC電視劇。另一位朴勇宇則是飾演調查5局的吳影。他以前也曾是租稅局的王牌，曾經很活躍但現在不可同日而語。素材創新的《Tracer》將接續《衣袖紅鑲邊》於1月7日首播。



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