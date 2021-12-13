《2021 MAMA》重金打造Wanna One合體舞台，服裝造型總價過億！成員採訪賺足眼淚：「好像奇跡一樣」

已經解散的男團Wanna One在前天的《2021 MAMA》頒獎禮重新聚在一起，為了這次時隔近3年的合體舞台，CJ ENM毫不手軟地投入了上億韓元。

2021年Mnet亞洲音樂大獎（以下簡稱MAMA）12月11日在韓國京畿道舉辦，男團Wanna One帶來了三首歌的舞台，除了不在韓國的賴冠霖之外10位成員均有參加。遺憾的是因頒獎禮前一天有工作人員確診，Wanna One未能登上直播舞台。 好在成員們的檢測結果全部都是陰性，和粉絲一起進行了事前錄製。



Wanna One先是帶來了《Energetic》和《Burn It Up》兩首快歌，充滿力量的刀群舞依舊優秀！最後一首歌《Beautiful》之前播放了成員採訪，裴珍映：「好像發生奇跡一般，像夢一樣。 」姜丹尼爾：「真的時隔很久再次使用Wanna One這個名字。」朴志訓：「我記得曾經說過，當Wannable們重聚的時候Wanna One也會重聚。」現場有粉絲剛見到Wanna One出場就激動得開始抹眼淚。





Wanna One在2017年通過《Produce 101》第二季出道，2019年1月27日舉辦最後一場演唱會後宣佈解散，目前成員們分別以SOLO歌手、新團成員、演員等身份活動，除了朴佑鎮和李大輝之外每一位都在不同的公司。 這種情況下還能協調日程讓10個人成功聚到一起，確實堪比奇跡。



據CJ ENM相關人士透露，Wanna One光是舞台服裝和妝髮造型就花掉了上億韓元，堪比一場迷你演唱會！CJ ENM還和成員們討論了專輯和演唱會等事項，具體資訊尚未公開。



昨天，沈寂已久的Wanna One官方Twitter也更新了大家的後台合照：「能夠用Wanna One這個名字再次見面非常幸福。 請記得我們永遠在一起，要一直幸福哦！約定。」



[#워너원데이] Wanna One이라는 이름으로 다시 만날 수 있어서 행복했습니다언제나 함께라는 마음으로 늘 행복하세요! 약속 pic.twitter.com/RQKAUb2LUk — Wanna One (@WannaOne_twt) December 12, 2021

網友感歎：「不愧是Wanna One，偶像界的Legend」、「再看到大家真的太開心了」、「和從前一樣愛著你們」、「這段時間以來大家實力更加進步了」、「規模超豪華超美啊」、「好想念Wanna One啊」、「是我永遠的idol！」



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