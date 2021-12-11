超適合三件套西裝的男子！李學周身高僅174卻是衣架子，網友：「可能是這身高中比例最好的人」

上週《全知干預視角》（12-04期）播出後，李學周因身材成了網友熱烈討論的對象。

韓國論壇theqoo出現一篇熱門文章〈《全知干預視角》MC得知演員李學周實際身高後很驚訝〉，高達6.5萬人觀看，累計近800則留言。該文就是從《全知干預視角》當集內容講起，並佐以其他網友的PO文〈莫名看起來很高演員〉、李學周各種長腿照，以及《以吾之名》導演的證詞。

據Namu百科記載李學周身高174公分，原po就讚許李學周可能是174公分男人裡比例最好的。底下網友留言：「還以為有180」「第一次看到他以為有185」「不知道能不能這樣說，因為臀部線條很漂亮，所以背影看起來也很高」「臉小腿又長」「在《以吾之名》裡每天穿正裝，正裝真的…」、「還以為是模特兒出身的演員」「比例絕了」。

回顧《全知干預視角》當集內容，李學周的經紀人朴尚基登場就自稱「適合三件套西裝李學周的經紀人」，原因正在於李學周近期連兩部戲《以吾之名》與《就這樣前往青瓦台》（既然這樣就去青瓦台）都穿上三件套西裝，經紀人認為非常適合、自己也很喜歡。



李學周為了參加《就這樣前往青瓦台》記者會，再度穿上了三件套西裝，一出美容院下樓梯就被MC群連連讚嘆，身高173.5公分的全炫茂站在他身邊就是完全不同氛圍！柳炳宰直言：「學周是比例流氓，全炫茂是流氓比例！」



《就這樣前往青瓦台》記者會上，尹成豪導演娓娓道來跟李學周的緣分，說自己在短片《第12名助理祭司》就開始注意李學周，《就這樣前往青瓦台》金秀鎮一角就是為了李學周打造。導演還說：「一心想讓他穿上西裝，當時還不知道《以吾之名》怎麼拍的，所以我對《以吾之名》有兩面情感，很成功是很好，但應該是我先讓他穿西裝才對，我想成為他第一個裁縫師！」



有趣的是，《以吾之名》金鎮民導演也對李學周的身材讚譽有佳：「李學周演員看起來就是身材很好，太帥了，很討厭。他就算什麼都沒做也很有型。」韓韶禧在旁馬上贊同。



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最後，照著theqoo該文內容以及留言蓋樓，小編在此同樣附上幾張李學周全身照與西裝照，讓各位評斷看看李學周身材比例到底有多好、穿西裝有多好看！



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