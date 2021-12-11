【K社韓文小百科】注意了！如果你和姜棟元用一樣的手機打字法，那就說明你老了XD

一個動作就能分別出自己是「老人」還是「年輕人」。

一向超具神秘氣息的男演員姜棟元日前通過YouTube公開近況，全程公開自己製作某樣物品的樣子，還積極回答網友的提問，告訴大家自己正在製作桌子。 觀眾們哪裡還有心思看男神做手工啊，全程盯著捲起袖口的緊實胳膊看，姜棟元偶爾摘下面具，露出帥氣面貌，這少年感十足的顏值，哪裡能看出他都41歲了。

眾人還被姜棟元玩手機的模樣給吸引住。 只見他左手握住手機，右手的食指快速在螢幕上敲打著，這個打字姿勢被廣大網友吐槽「老年人用手機」，不少人留言稱：「這個打字手法和我爸一模一樣」、「我看到了我爸，哈哈哈」、「姜棟元已經是阿鳩西 （大叔）了」、「20代的臉，40代的手機打字法」等等。



那麼韓國年輕人到底是怎麼用手機打字的呢？ 之前男歌手鄭世雲就打字法也曾引起過熱議。 某次直播裡，鄭世雲和粉絲們在「孤獨房」裡互動，他用手托住手機，左手拇指和右手食指在銀幕上滑動，得到了廣大年輕一代的認可，眾人紛紛表示「現在還有人不是這個手法嗎？」對此手法很是認同！



那麼最後，大家快自測一下用了哪種手法，是「老年人」還是年輕人呢？？

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