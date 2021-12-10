韓媒評娛樂圈時尚大慘劇：宋智孝、趙東赫、蘇志燮想用顏值來挽救都不行，造型太糟心了！

紅毯是明星們爭奇鬥艷的一大法場，穿得好能夠收穫大批讚美，給人留下深刻的印象。 反之則是吐槽不斷。

縱觀韓國每年的紅毯造型，明星們或性感美豔或帥氣撩人，每一位都十分搶鏡。 但也有這麼幾位紅毯造型翻車了，還被韓媒評委「時尚圈的大慘劇」！首當其衝的就是最近非議不斷的宋智孝，「2021 AAA」（Asia Artist Awards）上的短髮+ALL BLACK造型看得民眾和粉絲氣炸了，明明歐尼顏值這麼高，卻被死氣沉沉的黑色風衣給遮住了光芒，老氣十足。 黑大衣的腰部做了鏤空設計，衣服美是美，也很有個性，但完全不適合宋智孝的氣質，只體現了老完全沒烘托出歐尼的幹練和颯爽。造型師可能是她的黑粉吧！！



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接著就是男演員趙東赫，2014年9月出席主演的電視劇《壞傢伙們》時他穿了一件紅色高領上衣搭配黑色條紋闊腿褲，頂著超短髮登場。 驚得主持人當下就問是不是穿了劇中人物的服裝，趙東赫解釋稱是並不是，而是造型師帶來的衣服。 當時各大媒體和廣大網民都在吐槽趙東赫看起來非常娘砲，後來某檔節目中趙東赫解釋說自己那時在健身，造型師想用緊身衣展現他的線條，只準備了紅色、綠色和藍色，因為本人和造型師關係非常好，也就聽從了對方的建議。



誰能想到男神蘇志燮在紅毯上也有「馬失前蹄」的時候呢？2013年的SBS演技大賞中，他穿著黑色衣服，扎了蝴蝶結，下身則是一條非常寬鬆的長褲，還搭了一頂誇張的禮帽，怎麼看都像一位魔術師。 連主持人都不禁問「這是誰的主意」，蘇志燮解釋稱「家裡有的衣服隨便搭配了一下」，這身造型連男神都Hold不住啊。



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