宋智孝的造型師，你是在搞事情嗎！粉絲發聯名信要求換人：頭髮像被老鼠刨過

最近，宋智孝的不少粉絲都在吐槽造型師，氣到寫聯名信要求換人。

11月29日，宋智孝的粉絲們在DC GALLERY上公開了 要求改善宋智孝造型的聯名信，表示：「對宋智孝造型的不滿與意見從幾年前開始就不斷提出，但公司完全不重視，粉絲們也只是繼續默默應援。然而去年開始，關於宋智孝造型的負面消息不斷出現在網路上，我們要求為她更換有實力有經驗的造型師，換掉與她形象不符的衣服、造型、髮型和妝容。」



前不久宋智孝以伶俐短髮造型示人，這也是她出道20年來首次展現短髮，引來無數粉絲和網友的圍觀和留言，就連共事的HAHA也忍不住問：這是怎麼了？上周播出的《Running Man》中，RM成員們第一次親眼見到宋智孝的新造型，眾人震驚的同時也開玩笑稱「是為了討金鐘國的歡心，剪了《咖啡王子一號店》中尹恩惠的髮型」，被宋智孝一句「聲音煩死了，給我安靜點」鎮住，最後劉在錫出場總結「不管是什麼髮型都影響不了你的美貌」。



隨著節目的播出，宋智孝的短髮造型被截圖放到各大網站上，快速蔓延開來，網友和觀眾們也參與了討論，很多人都吐槽：「頭髮是被老鼠刨過了嗎」、「整體造型簡直就是災難」、「之前那個劉海造型也醜到爆」、「 電視劇裡也明顯戴了假髮，造型師是宋智孝的黑粉嗎」、「還不如不做髮型，真的醜」、「雖然我是歐尼的粉絲，但這個造型我真心誇不出口」、「造型師準備的衣服還不如遊戲輸了被罰穿的衣服呢」等。一大波的負面評價看得宋智孝的粉絲們既心疼又惱火，心疼宋智孝被醜造型連累，惱火造型師審美不在線，拉低了演員的美貌。



之前曾有網友整理了2020年宋智孝在RM裡的奇葩造型合集，反應也是十分火爆，上千條留言全都在吐槽造型師。從照片上就能看出造 型師搭配的衣服毫無造型可言，除了舒適之外完全體現不出美感。網友們也對此吐槽道「竟然有造型師？還以為穿的是私服呢」。這種情況甚至出現在了宋智孝的官方活動場合，有粉絲表示：「如果說《Running Man》中的造型是宋智孝的喜好我可以接受，但正式活動上穿成這樣的話，是不是得開除造型師啊，從以前開始就讓人很無語」。



已經被很多人說造型不佳的宋智孝歐尼明明是個漂亮的女生，但由於造型師的原因，她不能在髮型和衣服上有任何加分，難怪粉絲們都在抱怨造型師了。



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