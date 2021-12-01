別吵了，這次造型師不背鍋！多位業界人士證明：宋智孝短髮是她自己要剪的

被廣大粉絲和民眾吐槽的宋智孝短髮，其實是她自己的意願。

前段時間宋智孝剪去了標誌性的溫柔長髮，以小男生式的伶俐短髮示人，這是她出道20年來首次以短髮亮相，震驚了所有人。 因為新造型太過衝擊，加上近幾年宋智孝無論是在《Running Man》裡，還是參加官方活動時的造型實在槽點太多，頻頻因為醜而上新聞，氣得粉絲們聯名上書要求經紀公司正視這個問題，換掉現在的造型師。 因為大部份人都覺得這是造型師的失誤。



在造型師被全網狙擊之時，宋智孝身邊人終於開口了，造型師真的很冤啊。 據多位娛樂圈人士透露，短髮是宋智孝自己要求剪的，她本人對新造型沒有任何不滿。 某位綜藝節目的工作人員也稱：「此次短髮完全是宋智孝想要有變化才嘗試的，如果她自己不滿意的話也不會在個人SNS上公開照片了。」還有一位電視台內部認識也說：「宋智孝的咖位已經不是工作人員可以隨意擺弄，想讓她穿什麼就穿什麼了。」



宋智孝短髮造型一出就引發了熱烈的討論，因為實在與她之前的氣質、興趣不符，因此大多數人都在猜測這是她為拍攝寫真，或者新作品才做的造型，誰知道竟然是她本人為求形象變化而為之，倒是讓造型師不小心背了鍋，被粉絲們吐槽了好多天。



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