別吵了，這次造型師不背鍋！多位業界人士證明：宋智孝短髮是她自己要剪的

別吵了，這次造型師不背鍋！多位業界人士證明：宋智孝短髮是她自己要剪的

明星   2021年12月1日   星期三13:30   Tracy   13

（封面圖源：SBS《Running Man》截圖）

被廣大粉絲和民眾吐槽的宋智孝短髮，其實是她自己的意願。

前段時間宋智孝剪去了標誌性的溫柔長髮，以小男生式的伶俐短髮示人，這是她出道20年來首次以短髮亮相，震驚了所有人。 因為新造型太過衝擊，加上近幾年宋智孝無論是在《Running Man》裡，還是參加官方活動時的造型實在槽點太多，頻頻因為醜而上新聞，氣得粉絲們聯名上書要求經紀公司正視這個問題，換掉現在的造型師。 因為大部份人都覺得這是造型師的失誤。
（圖源：SBS《Running Man》截圖）

在造型師被全網狙擊之時，宋智孝身邊人終於開口了，造型師真的很冤啊。 據多位娛樂圈人士透露，短髮是宋智孝自己要求剪的，她本人對新造型沒有任何不滿。 某位綜藝節目的工作人員也稱：「此次短髮完全是宋智孝想要有變化才嘗試的，如果她自己不滿意的話也不會在個人SNS上公開照片了。」還有一位電視台內部認識也說：「宋智孝的咖位已經不是工作人員可以隨意擺弄，想讓她穿什麼就穿什麼了。」
（圖源：SBS《Running Man》截圖）

宋智孝短髮造型一出就引發了熱烈的討論，因為實在與她之前的氣質、興趣不符，因此大多數人都在猜測這是她為拍攝寫真，或者新作品才做的造型，誰知道竟然是她本人為求形象變化而為之，倒是讓造型師不小心背了鍋，被粉絲們吐槽了好多天。

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留言/評論
  • 重點不是在於短髮，她之前的短髮很好看啊~ 重點是這短髮是誰跟她剪的，這種水平不該是專業人士的吧? 真的是還好她顏值很高才撐得起
    1小時前
  • 又沒有人罵她剪短髮醜，是罵造型師為什麼不幫她剪一個好看一點的髮型，難道短髮是她自己剪的？如果是這樣大家也不會罵，髮型也幫她弄的很糟，所以韓網友才在罵 要不是她的臉，這髮型放在一般人身上應該不能看吧？我老家附近阿公剪的都比這個好
    1小時前
  • 雖然是智孝要求要剪成短髮，但重點是這造型是本人親自剪的嗎？文章內容看起來應該不是，那造型師審美有很大問題吧…😅 光是瀏海剪成那樣，怎麼看都覺得剪得不太好，還是我不懂美髮時尚嗎？！😂 只能說是智孝的美貌救了這髮型啊…
    1小時前
  • 那設計師的技術太差
    55分前
  • 超可愛的
    1小時前
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