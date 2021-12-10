韩媒评娱乐圈时尚大惨剧：宋智孝、赵东赫、苏志燮想用颜值来挽救都不行，造型太糟心了！

红毯是明星们争奇斗艳的一大法场，穿得好能够收获大批赞美，给人留下深刻的印象。 反之则是吐槽不断。

纵观韩国每年的红毯造型，明星们或性感美艳或帅气撩人，每一位都十分抢镜。 但也有这么几位红毯造型翻车了，还被韩媒评委「时尚圈的大惨剧」！首当其冲的就是最近非议不断的宋智孝，「2021 AAA」（Asia Artist Awards）上的短发+ALL BLACK造型看得民众和粉丝气炸了，明明欧尼颜值这么高，却被死气沉沉的黑色风衣给遮住了光芒，老气十足。 黑大衣的腰部做了镂空设计，衣服美是美，也很有个性，但完全不适合宋智孝的气质，只体现了老完全没烘托出欧尼的干练和飒爽。造型师可能是她的黑粉吧！！



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接著就是男演员赵东赫，2014年9月出席主演的电视剧《坏家伙们》时他穿了一件红色高领上衣搭配黑色条纹阔腿裤，顶著超短发登场。 惊得主持人当下就问是不是穿了剧中人物的服装，赵东赫解释称是并不是，而是造型师带来的衣服。 当时各大媒体和广大网民都在吐槽赵东赫看起来非常娘炮，后来某档节目中赵东赫解释说自己那时在健身，造型师想用紧身衣展现他的线条，只准备了红色、绿色和蓝色，因为本人和造型师关系非常好，也就听从了对方的建议。



谁能想到男神苏志燮在红毯上也有「马失前蹄」的时候呢？2013年的SBS演技大赏中，他穿著黑色衣服，扎了蝴蝶结，下身则是一条非常宽松的长裤，还搭了一顶夸张的礼帽，怎么看都像一位魔术师。 连主持人都不禁问「这是谁的主意」，苏志燮解释称「家里有的衣服随便搭配了一下」，这身造型连男神都Hold不住啊。



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