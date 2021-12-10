韓版《想見你》開始選角啦！安孝燮＆全汝彬收到出演提案，有望飾演韓版李子維、黃雨萱！

《想見你》在台灣創下高收視、高討論度，在韓國播出後也是引發熱潮。日前確定翻拍成韓版，網友們也開始點名適合人選。

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台劇《想見你》，是講述2019年的黃雨萱在失去交往多年的男友王詮勝後，憑藉著思念回到1998年、靈魂穿越成為另一個和自己長得一模一樣的女孩陳韻如，並遇到和她逝世的男友長得一模一樣的男孩李子維、以及默默守候陳韻如的莫俊傑，在種種謎團和複雜交錯的時空之中，嘗試改變過去和未來的命運。



9日，據韓媒報導安孝燮、全汝彬將出演《想見你》，雙方所屬社則表示：「收到出演提案，正在討論中！」



安孝燮接到男主角「李子維」的提案，近期通過《紅天機》、《浪漫醫生金師傅2》和《Abyss》等劇（目前正在拍攝《社內相親》），成為20代大勢男演員之一的安孝燮，能否再次通過《想見你》給人留下印象深刻，備受關注。





而全汝彬則有望飾演女主角「黃雨萱／陳韻如」，挑戰一人分飾兩角。今年出演《黑道律師文森佐》後，自然不造作的演技詮釋，使得知名度大增，下一步作品則是 Netflix 新劇《Glitch》。能否與安孝燮搭擋，也令人期待！



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