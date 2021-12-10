樂童音樂家做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，燦赫透露人生目標：「被寫入偉人傳記，然後神秘消失！」

果然，親妹妹的爆料總是最有趣的XD #樂童音樂家 #燦赫 #秀賢

昨天播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來樂童音樂家聊天，秀賢說兩人隨著成長有很多變化，自己是野心越來越小，哥哥則是野心越來越大。 這時燦赫努力組織語言試圖否認，秀賢冷冷地說：「怎麼，你不是說想要寫偉人傳記嗎？ 」



秀賢解釋說哥哥想要的偉人傳記還不是自傳，而是「因為太偉大了，需要讓別人寫的那種」，例如像海倫凱勒那樣XD燦赫終於承認了：「那樣的話就太好了，那是我的目標。 」



曹世鎬問他希望傳記結尾怎麼寫，燦赫：「他現在究竟在哪呢？ 」劉在錫驚呼：「你是會消失嗎？ 」燦赫又猶豫了：「倒是還沒在計畫之中......是開放式結尾。」秀賢在一邊已經笑彎了腰XD



聊到出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》的契機，秀賢說媽媽極力希望他們上這個節目，哥哥的出演理由則是：「是時候了。 」劉在錫不解地問是指什麼時候，燦赫：「多為我留下一行記錄的時候。 」



曹世鎬問燦赫難受時有幾個能打電話的朋友，燦赫：「我很少覺得難受。 」靜靜觀察的秀賢：「沒辦法溝通呢。 」劉在錫一邊笑一邊感謝秀賢，原來他剛剛也在心裡想這句話XD



劉在錫表示燦赫是現在演藝圈十分稀有的類型，就是愛說一些虛無縹緲的事情、完全不管整體話題走勢，而偏偏旁邊又有一個愛吐槽的妹妹，難怪每次看兄妹倆一起出場都覺得超級有趣XD



節目裡還聊到之前引起話題的「只有哥哥會替妹妹著想」，這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》真的非常好看，大推！



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