韩版《想见你》开始选角啦！安孝燮＆全汝彬收到出演提案，有望饰演韩版李子维、黄雨萱！

韩版《想见你》开始选角啦！安孝燮＆全汝彬收到出演提案，有望饰演韩版李子维、黄雨萱！

韩剧   2021年12月10日   星期五08:15   Yuan  

（图源： Starhaus Entertainment、J Wide Company、《想见你》剧照）

《想见你》在台湾创下高收视、高讨论度，在韩国播出后也是引发热潮。日前确定翻拍成韩版，网友们也开始点名适合人选。

由柯佳嬿、许光汉、施柏宇主演的台剧《想见你》，是讲述2019年的黄雨萱在失去交往多年的男友王诠胜后，凭藉著思念回到1998年、灵魂穿越成为另一个和自己长得一模一样的女孩陈韵如，并遇到和她逝世的男友长得一模一样的男孩李子维、以及默默守候陈韵如的莫俊杰，在种种谜团和复杂交错的时空之中，尝试改变过去和未来的命运。
（图源：《想见你》剧照）（图源：《想见你》剧照）

9日，据韩媒报导安孝燮、全汝彬将出演《想见你》，双方所属社则表示：「收到出演提案，正在讨论中！」
（图源： Starhaus Entertainment、J Wide Company）

安孝燮接到男主角「李子维」的提案，近期通过《红天机》、《浪漫医生金师傅2》和《Abyss》等剧（目前正在拍摄《社内相亲》），成为20代大势男演员之一的安孝燮，能否再次通过《想见你》给人留下印象深刻，备受关注。
（图源：SBS《红天机》剧照）（图源：SBS《浪漫医生金师傅2》剧照）

而全汝彬则有望饰演女主角「黄雨萱／陈韵如」，挑战一人分饰两角。今年出演《黑道律师文森佐》后，自然不造作的演技诠释，使得知名度大增，下一步作品则是 Netflix 新剧《Glitch》。能否与安孝燮搭挡，也令人期待！
（图源：tvN《黑道律师文森佐》剧照）

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