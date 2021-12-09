在《2021 AAA》害羞地打招呼的劉亞仁＆韓韶禧！網友：兩個人太可愛了、一起拍個作品吧！

在《2021 AAA》害羞地打招呼的劉亞仁＆韓韶禧！網友：兩個人太可愛了、一起拍個作品吧！

明星   2021年12月9日   星期四08:30   Yuan   3

（圖源：YouTube@ Mera 截圖、Netflix、IG@xeesoxee）

2日舉行的《2021 AAA》頒獎典禮，坐在觀眾席劉亞仁、韓韶禧互相打招呼，也在網路上引發討論。

當天典禮上，並排而坐的劉亞仁向韓韶禧打招呼，韓韶禧則害羞地用捂著臉。看到兩人同框的畫面，讓不少網友紛紛留言：「啊～兩個人都好可愛」、「韶禧為什麼看起來這麼害羞呀」、「嗚哇 兩個人一起拍個作品吧」、「這些人又讓我心動了呢」、「什麼呀...快點讓他們拍點什麼作品吧」、「韓韶禧出道前就是劉亞仁的粉絲，捂嘴的樣子太可愛」等等。
（圖源：YouTube@ Mera 截圖）

劉亞仁日前通過《地獄公使》回歸小螢幕，劇中飾演「新真理會」的首領「鄭振秀」，以細膩精湛的演技，讓觀眾印象深刻！他的作品也是一部接一部，接下來有望與「同門師妹」安恩眞搭擋 Netflix 原創劇《末日愚者》，待上映的電影有《勝負》、《HI.FIVE》和《首爾大作戰》，期待他的作品呢～
（圖源： Netflix《地獄公使》官方劇照）（圖源： Netflix）

而韓韶禧今年出演漫改劇《無法抗拒的他》詮釋女大學生「劉娜比」，與宋江之間的擁有很強的CP氛圍，在網路上有著超高討論度。最近在《以吾之名》中飾演「尹智友」展現高水平動作演技，獲得好評。接下來將與朴炯植合作音樂電視劇《Soundtrack#1》，也收到《京城生物》（又譯《K-Project》）的出演提案，有望與朴敘俊搭擋。
（圖源：JTBC《無法抗拒的他》官方劇照）（圖源：Netflix《以吾之名》官方劇照）

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留言/評論
  • 議長：天使會在三分鐘後找妳！ 韶禧：真的嗎？我可以打祂嗎？
    1小時前
  • 應該是沒戴口罩的關係吧
    54分前
  • 林妮可
    1小時前
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