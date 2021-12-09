BTS防彈少年團V & BLACKPINK Jennie 兩家粉絲開罵戰：求放過 VS 被罵慘才冤

一個手滑關注，引發了兩家粉絲的罵戰。

世界豆防彈少年團的7名成員開通個人IG，這在ARMY們之間可是一件大事，引來全球ARMY們的關注，所有成員的粉絲數在短短幾個小時內就突破了1000萬，而V的粉絲量更是在28小時內上升至了2000萬。



V在開通IG帳號之後還鬧出了個「轟動」事件，被發現除了隊友們之外，第一個關注的是BLACKPINK成員Jennie，沒過多久又取消關注了，引爆了各種猜測。 想到V在weverse上求問「到底怎麼取消關注推薦的帳號」，大家反應過來V關注Jennie可能是因為當初手滑正好點了IG上推薦的帳號。



只是這件事情卻在AMRY之間發酵了，有不少人跑去Jennie的IG裡留言，讓她解釋到底為什麼V要關注她，加上了#Freetae、#求放過V的Hashtag，留言「留V一人獨自美麗吧」、「你倆到底什麼關係」等等，更有人直接用上了「嘔吐」的表情包。



傳遍各大SNS平台、洗版式的惡評讓Jennie和BLACKPINK的粉絲極度不滿，於是開始回懟惡意留言的ARMY，他們為Jennie鳴不平，認為「明明她什麼都沒做，憑什麼要承受那些罵名？」 而雙方粉絲群的口水戰在一來一去之間也愈演愈烈，演變成了互相攻擊。



V基本確定是手滑誤操作，而Jennie本人也沒發表任何言論，可能在當事人看來這原本就不是什麼大事情，倒是鬧得兩家粉絲大開罵戰。 追星應該是快樂的，大家都消消氣吧。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞