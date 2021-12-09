BTS防彈少年團V & BLACKPINK Jennie 兩家粉絲開罵戰：求放過 VS 被罵慘才冤

BTS防彈少年團V & BLACKPINK Jennie 兩家粉絲開罵戰：求放過 VS 被罵慘才冤

明星   2021年12月9日   星期四08:00   Tracy   11

（封面圖源：IG@jennierubyjane、@thv）

一個手滑關注，引發了兩家粉絲的罵戰。

世界豆防彈少年團的7名成員開通個人IG，這在ARMY們之間可是一件大事，引來全球ARMY們的關注，所有成員的粉絲數在短短幾個小時內就突破了1000萬，而V的粉絲量更是在28小時內上升至了2000萬。

V在開通IG帳號之後還鬧出了個「轟動」事件，被發現除了隊友們之外，第一個關注的是BLACKPINK成員Jennie，沒過多久又取消關注了，引爆了各種猜測。 想到V在weverse上求問「到底怎麼取消關注推薦的帳號」，大家反應過來V關注Jennie可能是因為當初手滑正好點了IG上推薦的帳號。
（圖源：IG@thv 截圖）

只是這件事情卻在AMRY之間發酵了，有不少人跑去Jennie的IG裡留言，讓她解釋到底為什麼V要關注她，加上了#Freetae、#求放過V的Hashtag，留言「留V一人獨自美麗吧」、「你倆到底什麼關係」等等，更有人直接用上了「嘔吐」的表情包。
（圖源：IG@jennierubyjane 截圖）

傳遍各大SNS平台、洗版式的惡評讓Jennie和BLACKPINK的粉絲極度不滿，於是開始回懟惡意留言的ARMY，他們為Jennie鳴不平，認為「明明她什麼都沒做，憑什麼要承受那些罵名？」 而雙方粉絲群的口水戰在一來一去之間也愈演愈烈，演變成了互相攻擊。

V基本確定是手滑誤操作，而Jennie本人也沒發表任何言論，可能在當事人看來這原本就不是什麼大事情，倒是鬧得兩家粉絲大開罵戰。 追星應該是快樂的，大家都消消氣吧。

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留言/評論
  • 韓國的網民和粉絲很多都不可理喻的！還經常網絡欺凌藝人。導致很多韓國藝人受不住欺凌的精神折磨，最終走上自殺的不歸路！
    1小時前
  • 好像跟Jennie真的沒什麼關係，感覺整個就是粉絲腦補…
    1小時前
  • 一堆脑残blink就在那里脑补一堆有的没的，一堆脑残米又去人家ig底下骂人家😅
    54分前
  • 花生🥜 Jess Lun
    1小時前
  • Yau Mei Tsangpoor Jennie
    2小時前
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