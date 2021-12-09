在《2021 AAA》害羞地打招呼的刘亚仁＆韩韶禧！网友：两个人太可爱了、一起拍个作品吧！

2日举行的《2021 AAA》颁奖典礼，坐在观众席刘亚仁、韩韶禧互相打招呼，也在网路上引发讨论。

当天典礼上，并排而坐的刘亚仁向韩韶禧打招呼，韩韶禧则害羞地用捂著脸。看到两人同框的画面，让不少网友纷纷留言：「啊～两个人都好可爱」、「韶禧为什么看起来这么害羞呀」、「呜哇 两个人一起拍个作品吧」、「这些人又让我心动了呢」、「什么呀...快点让他们拍点什么作品吧」、「韩韶禧出道前就是刘亚仁的粉丝，捂嘴的样子太可爱」等等。



刘亚仁日前通过《地狱公使》回归小萤幕，剧中饰演「新真理会」的首领「郑振秀」，以细腻精湛的演技，让观众印象深刻！他的作品也是一部接一部，接下来有望与「同门师妹」安恩眞搭挡 Netflix 原创剧《末日愚者》，待上映的电影有《胜负》、《HI.FIVE》和《首尔大作战》，期待他的作品呢～



而韩韶禧今年出演漫改剧《无法抗拒的他》诠释女大学生「刘娜比」，与宋江之间的拥有很强的CP氛围，在网路上有著超高讨论度。最近在《以吾之名》中饰演「尹智友」展现高水平动作演技，获得好评。接下来将与朴炯植合作音乐电视剧《Soundtrack#1》，也收到《京城生物》（又译《K-Project》）的出演提案，有望与朴叙俊搭挡。



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