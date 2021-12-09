李光洙擔任HAHA《GAP》新歌MV主角！黑色幽默，前後反差！

HAHA真有才，李光洙還是那麼搞笑~

HAHA這次繼2011年迷你一輯《Quan Ninomarley A.K.A HaHa Reggae Wave》后，暌違十年發表個人專輯。 8日晚6點通過1theK公開專輯同名主打歌《GAP（공백空白）》MV，收錄曲《No matter what（잖아 & 작은 꼰대 이야기）》MV則在「HAHA PD」個人頻道公開。



《GAP》MV設定是QUAN娛樂的頒獎典禮，李光洙從被冷落責駡的服務生，搖身一變成為獲得最佳男主角的明星，在紅毯、Photo Wall、宴席上受到的前後待遇形成鮮明對比，最後還將以前積累的怨氣發洩出來，將人們打倒在地。



而HAHA從頒獎典禮的主持人身份，淪落為推著清掃車的保潔員，圍著圈邊走邊彎腰一上一下的舞蹈動作很有記憶點。 請來Emet Sound音樂人、YG KPlus模特和演員們參與拍攝，畫面中還為加上頒獎典禮般的字幕，給每個人介紹姓名。

HAHA參與《GAP》的作詞作曲，表達夢想登上頂峰的「萬年老二」雖然表面裝作若無其事，但其實有自卑心和空虛感，希望有人能懂得自己，希望人生有空白期休息的複雜心境。



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