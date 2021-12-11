【K社韩文小百科】注意了！如果你和姜栋元用一样的手机打字法，那就说明你老了XD

一个动作就能分别出自己是「老人」还是「年轻人」。

一向超具神秘气息的男演员姜栋元日前通过YouTube公开近况，全程公开自己制作某样物品的样子，还积极回答网友的提问，告诉大家自己正在制作桌子。 观众们哪里还有心思看男神做手工啊，全程盯著卷起袖口的紧实胳膊看，姜栋元偶尔摘下面具，露出帅气面貌，这少年感十足的颜值，哪里能看出他都41岁了。

众人还被姜栋元玩手机的模样给吸引住。 只见他左手握住手机，右手的食指快速在萤幕上敲打著，这个打字姿势被广大网友吐槽「老年人用手机」，不少人留言称：「这个打字手法和我爸一模一样」、「我看到了我爸，哈哈哈」、「姜栋元已经是阿鸠西 （大叔）了」、「20代的脸，40代的手机打字法」等等。



那么韩国年轻人到底是怎么用手机打字的呢？ 之前男歌手郑世云就打字法也曾引起过热议。 某次直播里，郑世云和粉丝们在「孤独房」里互动，他用手托住手机，左手拇指和右手食指在银幕上滑动，得到了广大年轻一代的认可，众人纷纷表示「现在还有人不是这个手法吗？」对此手法很是认同！



那么最后，大家快自测一下用了哪种手法，是「老年人」还是年轻人呢？？

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