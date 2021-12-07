柳演錫上電台，鄭敬淏以聽眾身份兩次來信！撒嬌語氣詞爆滿～♥

柳演錫本來是去宣傳自己的公演，順便幫忙宣傳鄭敬淏的公演了~~

柳演錫6日做客SBS Power FM廣播電台節目《崔華靜的Power Time》，宣傳自己出演的音樂劇《Gentleman's Guide》。



▼官方影片22：23~23：52

崔華靜和柳演錫一邊對話，一邊念聽眾來信，其中有聽眾問：「節目的忠實聽眾鄭敬淏今天沒有來信，敬淏演員在做什麼呢？」

柳演錫解釋道：「敬淏哥忙著話劇演出，今晚有將近4小時的演出。本來是一共7小時的公演，因為太久了，所以現在一個月表演4小時的前半部，明年初再表演3小時的後半部，週末才表演7小時完整版，中途間歇1小時。我也要做好心理準備去看，太好奇了。」



▼官方影片25：25~27：33

鄭敬淏收聽了節目，向電台發來了簡訊，柳演錫念出來：「幹嘛宣傳我們的公演，演錫啊哈哈哈，謝謝啦，Gentleman's Guide fighting！」在和崔華靜的對話中，柳演錫陸續說道：「當然要互相宣傳。 現在不能繼續宣傳他的了，應該宣傳我的了XD，敬淏哥如果出演這節目，到時要好好宣傳我的。」

鄭敬淏第二次來信，柳演錫念道：「呀啊啊啊啊，演錫啊，想念我們演錫，我弟弟呀啊啊啊啊，幹嘛宣傳我們的公演，演錫啊，謝謝啦，Gentleman's Guide fighting！1月份我會去看的。」



「呀啊啊啊啊」部份用了將近40個「啊」，柳演錫瞬間驚訝道：「這是什麼」，崔華靜感歎：「果然戀愛中的男人...」柳演錫補充說在《機醫》雖然是高冷的角色，現實中是很愛撒嬌的情郎。

▼柳演錫按鄭敬淏的語氣念「呀啊啊啊」的部份太好笑了~XD



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