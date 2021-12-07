《柔美的細胞小將2》片場路透照曝光：安普賢換造型登場，P.O濃濃的藝術家風格！

《柔美的細胞小將》第2部正在火熱拍攝中。

由金高銀、安普賢主演的《柔美的細胞小將》在11月時迎來了第一季大結局，全劇不僅呈現出寫實的生活劇情，還細膩刻畫出了戀人之間的互動及男女方的內心變化，不少情節獲得了觀眾們的共鳴，收穫滿滿好評！



觀眾們都在催促第二季的播出，最近韓網上傳出片場劇透照，吸引了不少人的目光。 前一部裡的一大意難平就是柔美（金高銀 飾）決定和男友具雄（安普賢 飾）分手，讓很多CP粉們心碎。但第二季片場劇透照裡再次出現了安普賢的身影，看來他也會登場呢，至於能不能和柔美復合，我們只能通過劇情確認了。 照片裡的安普賢剪短了頭髮，不再是邋邋遢遢的運動服造型，換上了西裝和大衣，立刻有了韓式歐巴的味道。



被拍到的還有P.O，他披著一頭長捲髮，戴著漁夫帽，身上穿著綠色的帽衫，搭配一件長款外套。P.O在劇中飾演的角色叫Ctrl Z，是一名插畫作家，該角色將和李侑菲飾演的Ruby有關係。 對比原作漫畫，造型還是很還原的。 由於先前傳出P.O將在年底前入伍的消息，因此《柔美的細胞小將2》很可能是他入伍前的最後一部作品。



此外，朴珍榮和辛睿恩也將加盟《柔美的細胞小將2》，朴珍榮扮演的劉八筆將會是第二季的男主，而辛睿恩則飾演，是劉八筆（朴珍榮 飾）炒年糕店的兼職生，這是他倆繼《會讀心術的那小子》後與朴珍榮再次合作！



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