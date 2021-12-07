柳演锡上电台，郑敬淏以听众身份两次来信！撒娇语气词爆满～♥

柳演锡本来是去宣传自己的公演，顺便帮忙宣传郑敬淏的公演了~~

柳演锡6日做客SBS Power FM广播电台节目《崔华静的Power Time》，宣传自己出演的音乐剧《Gentleman's Guide》。



▼官方影片22：23~23：52

崔华静和柳演锡一边对话，一边念听众来信，其中有听众问：「节目的忠实听众郑敬淏今天没有来信，敬淏演员在做什么呢？」

柳演锡解释道：「敬淏哥忙著话剧演出，今晚有将近4小时的演出。本来是一共7小时的公演，因为太久了，所以现在一个月表演4小时的前半部，明年初再表演3小时的后半部，周末才表演7小时完整版，中途间歇1小时。我也要做好心理准备去看，太好奇了。」



▼官方影片25：25~27：33

郑敬淏收听了节目，向电台发来了简讯，柳演锡念出来：「干嘛宣传我们的公演，演锡啊哈哈哈，谢谢啦，Gentleman's Guide fighting！」在和崔华静的对话中，柳演锡陆续说道：「当然要互相宣传。 现在不能继续宣传他的了，应该宣传我的了XD，敬淏哥如果出演这节目，到时要好好宣传我的。」

郑敬淏第二次来信，柳演锡念道：「呀啊啊啊啊，演锡啊，想念我们演锡，我弟弟呀啊啊啊啊，干嘛宣传我们的公演，演锡啊，谢谢啦，Gentleman's Guide fighting！1月份我会去看的。」



「呀啊啊啊啊」部份用了将近40个「啊」，柳演锡瞬间惊讶道：「这是什么」，崔华静感叹：「果然恋爱中的男人...」柳演锡补充说在《机医》虽然是高冷的角色，现实中是很爱撒娇的情郎。

▼柳演锡按郑敬淏的语气念「呀啊啊啊」的部份太好笑了~XD



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