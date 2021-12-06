《名不虛傳》編劇新作！奇幻醫療劇《Ghost Doctor》首版預告公開，期待Rain＆金汎的Bromance！

tvN新劇《Ghost Doctor》由鄭智薰（Rain）、U-IE、金汎、孫娜恩主演。講述生活背景、個性、脾氣截然不同的兩位醫生，因一次意外導致彼此的靈魂與身體結合在一起，且死去後成為幽靈醫生，無法離開醫院和患者的奇幻醫療劇。

鄭智薰飾演一位只要出手就能夠救回患者的天才醫生「車英民」。擁有帥氣的外型與優秀的經歷，但是內心卻是相當傲慢與自私，鄭智薰將詮釋他在經歷了意外的交通事故後，車英敏透過附身即將出現變化。



金範則飾演醫療界金湯匙「高勝卓」一角。在實習面試時，面對面試官的「爲什麼想要成爲醫生？」的提問，他回答說：「因為是爺爺讓我當的、媽媽讓我當的」，作為這樣傳奇性的主人公，是個運氣、禮貌、眼力都沒有的住院醫生。可是他將通過車英民的靈魂附身，經歷一段精彩的日常生活，展現自己逐漸成長爲醫生的過程。



6日，公開首版預告，「天才醫生」車英民（鄭智薰 飾）和「熱情工作的住院醫生」高勝卓（金汎 飾）將展現與眾不同的Bromance，兩人在拍攝過程中就像「附身」一樣，展現夢幻般的默契。鄭智薰像機器人一樣移動，與金汎的氛圍形成完美的對比，預計會帶來無法預測的趣味。背景、實力和性格都是極端的兩人將通過「身體共享」，會發生什麼樣的故事，也備受矚目。





另外，《Ghost Doctor》由《繼承者們》、《致親愛的法官大人》富聖哲導演與《名不虛傳》金恩喜編劇合作打造，預計在2022年1月3日首播。

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