結束2年還在照顧《Produce X 101》弟弟的李棟旭！超長售後的兄弟愛～♥

韓劇男神李棟旭絕對是超長售後的代表人物！

追韓綜的各位還記得當年火遍全亞洲的國民選秀節目《Produce X 101》嗎？ 於2019年播出，主持人是李棟旭，該節目都已經結束2、3年了，李棟旭還在和當初參賽的練習生們互動，義氣滿滿的娛樂圈大前輩、好哥哥。



成功組團出道的李鎭赫近年一直專注於拍戲，在他拍攝《Dear. M》時，李棟旭就給弟弟送來了咖啡車，橫幅上還寫著「親愛的鎭赫啊」，可見有多喜歡弟弟。 李鎭赫也比心合影，隔空感謝哥哥的大禮。



收到咖啡車的不僅僅是李鎭赫，金旻奎和李恩尚也有哦。 看來《Produce X 101》結束之後，他們也一直保持聯絡。



211130 IDOL 스타일리스트님 IG story



이동욱 대표님께서 보내주신 커피차



추운데 촬영 잘하고

따뜻한 거 먹고 힘내라



아이돌 배우 스탭 여러분

맛있게 드시고 오늘 촬영도 화이팅하세요@LES_BNM #이은상 #LeeEunSang#아이돌_TheCoup #MARS #DAN pic.twitter.com/VL4W2BdSfB — (@_CherishEunsang) November 30, 2021

哥哥和弟弟之間的兄弟愛是雙向奔赴的，李鎭赫、金旻奎和李世振特意為大哥準備了咖啡車。 是不是有種師範生去高中實習，孩子們畢業之後依舊會聯繫實習老師的感覺呢？ 據說，節目播出時李棟旭還自討腰包給弟弟們買零食，是一位非常溫暖的哥哥呢。



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