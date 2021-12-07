結束2年還在照顧《Produce X 101》弟弟的李棟旭！超長售後的兄弟愛～♥

結束2年還在照顧《Produce X 101》弟弟的李棟旭！超長售後的兄弟愛～♥

明星   2021年12月7日   星期二08:00   Tracy   2

（封面圖源：IG@leedongwook_official、TOP MEDIA）

韓劇男神李棟旭絕對是超長售後的代表人物！

追韓綜的各位還記得當年火遍全亞洲的國民選秀節目《Produce X 101》嗎？ 於2019年播出，主持人是李棟旭，該節目都已經結束2、3年了，李棟旭還在和當初參賽的練習生們互動，義氣滿滿的娛樂圈大前輩、好哥哥。
（圖源：Mnet《Produce X 101》截圖）

成功組團出道的李鎭赫近年一直專注於拍戲，在他拍攝《Dear. M》時，李棟旭就給弟弟送來了咖啡車，橫幅上還寫著「親愛的鎭赫啊」，可見有多喜歡弟弟。 李鎭赫也比心合影，隔空感謝哥哥的大禮。

收到咖啡車的不僅僅是李鎭赫，金旻奎和李恩尚也有哦。 看來《Produce X 101》結束之後，他們也一直保持聯絡。

哥哥和弟弟之間的兄弟愛是雙向奔赴的，李鎭赫、金旻奎和李世振特意為大哥準備了咖啡車。 是不是有種師範生去高中實習，孩子們畢業之後依舊會聯繫實習老師的感覺呢？ 據說，節目播出時李棟旭還自討腰包給弟弟們買零食，是一位非常溫暖的哥哥呢。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 成功組團出道？？
    1小時前
  • 暖心代表 nim，一直很照顧演藝圈後輩，說不定哪天可以看到孩子們跟代表合作戲劇作品呢～
    35分前
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 結束2年還在照顧《Produce X 101》弟弟的李棟旭！超長售後的兄弟愛～♥
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手