《名不虚传》编剧新作！奇幻医疗剧《Ghost Doctor》首版预告公开，期待Rain＆金泛的Bromance！

《名不虚传》编剧新作！奇幻医疗剧《Ghost Doctor》首版预告公开，期待Rain＆金泛的Bromance！

韩剧   2021年12月6日   星期一17:23   Yuan  

（图源：YouTube@ tvN drama截图）

tvN新剧《Ghost Doctor》由郑智薰（Rain）、U-IE、金泛、孙娜恩主演。讲述生活背景、个性、脾气截然不同的两位医生，因一次意外导致彼此的灵魂与身体结合在一起，且死去后成为幽灵医生，无法离开医院和患者的奇幻医疗剧。

（图源：RAIN COMPANY＆LUCKY COMPANY＆King Kong by STARSHIP娱乐＆YG SATGE）

郑智薰饰演一位只要出手就能够救回患者的天才医生「车英民」。拥有帅气的外型与优秀的经历，但是内心却是相当傲慢与自私，郑智薰将诠释他在经历了意外的交通事故后，车英敏透过附身即将出现变化。
（图源：tvN《Ghost Doctor》剧照）

金范则饰演医疗界金汤匙「高胜卓」一角。在实习面试时，面对面试官的「爲什么想要成爲医生？」的提问，他回答说：「因为是爷爷让我当的、妈妈让我当的」，作为这样传奇性的主人公，是个运气、礼貌、眼力都没有的住院医生。可是他将通过车英民的灵魂附身，经历一段精彩的日常生活，展现自己逐渐成长爲医生的过程。
（图源：tvN《Ghost Doctor》剧照）

6日，公开首版预告，「天才医生」车英民（郑智薰 饰）和「热情工作的住院医生」高胜卓（金泛 饰）将展现与众不同的Bromance，两人在拍摄过程中就像「附身」一样，展现梦幻般的默契。郑智薰像机器人一样移动，与金泛的氛围形成完美的对比，预计会带来无法预测的趣味。背景、实力和性格都是极端的两人将通过「身体共享」，会发生什么样的故事，也备受瞩目。
（图源：YouTube@ tvN drama截图）


另外，《Ghost Doctor》由《继承者们》、《致亲爱的法官大人》富圣哲导演与《名不虚传》金恩喜编剧合作打造，预计在2022年1月3日首播。

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