《柔美的细胞小将2》片场路透照曝光：安普贤换造型登场，P.O浓浓的艺术家风格！

《柔美的细胞小将》第2部正在火热拍摄中。

由金高银、安普贤主演的《柔美的细胞小将》在11月时迎来了第一季大结局，全剧不仅呈现出写实的生活剧情，还细腻刻画出了恋人之间的互动及男女方的内心变化，不少情节获得了观众们的共鸣，收获满满好评！



观众们都在催促第二季的播出，最近韩网上传出片场剧透照，吸引了不少人的目光。 前一部里的一大意难平就是柔美（金高银 饰）决定和男友具雄（安普贤 饰）分手，让很多CP粉们心碎。但第二季片场剧透照里再次出现了安普贤的身影，看来他也会登场呢，至於能不能和柔美复合，我们只能通过剧情确认了。 照片里的安普贤剪短了头发，不再是邋邋遢遢的运动服造型，换上了西装和大衣，立刻有了韩式欧巴的味道。



被拍到的还有P.O，他披著一头长卷发，戴著渔夫帽，身上穿著绿色的帽衫，搭配一件长款外套。P.O在剧中饰演的角色叫Ctrl Z，是一名插画作家，该角色将和李侑菲饰演的Ruby有关系。 对比原作漫画，造型还是很还原的。 由於先前传出P.O将在年底前入伍的消息，因此《柔美的细胞小将2》很可能是他入伍前的最后一部作品。



此外，朴珍荣和辛睿恩也将加盟《柔美的细胞小将2》，朴珍荣扮演的刘八笔将会是第二季的男主，而辛睿恩则饰演，是刘八笔（朴珍荣 饰）炒年糕店的兼职生，这是他俩继《会读心术的那小子》后与朴珍荣再次合作！



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