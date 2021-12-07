结束2年还在照顾《Produce X 101》弟弟的李栋旭！超长售后的兄弟爱～♥

结束2年还在照顾《Produce X 101》弟弟的李栋旭！超长售后的兄弟爱～♥

明星   2021年12月7日   星期二08:00   Tracy   2

（封面图源：IG@leedongwook_official、TOP MEDIA）

韩剧男神李栋旭绝对是超长售后的代表人物！

追韩综的各位还记得当年火遍全亚洲的国民选秀节目《Produce X 101》吗？ 於2019年播出，主持人是李栋旭，该节目都已经结束2、3年了，李栋旭还在和当初参赛的练习生们互动，义气满满的娱乐圈大前辈、好哥哥。
（图源：Mnet《Produce X 101》截图）

成功组团出道的李鎭赫近年一直专注於拍戏，在他拍摄《Dear. M》时，李栋旭就给弟弟送来了咖啡车，横幅上还写著「亲爱的鎭赫啊」，可见有多喜欢弟弟。 李鎭赫也比心合影，隔空感谢哥哥的大礼。

收到咖啡车的不仅仅是李鎭赫，金旻奎和李恩尚也有哦。 看来《Produce X 101》结束之后，他们也一直保持联络。

哥哥和弟弟之间的兄弟爱是双向奔赴的，李鎭赫、金旻奎和李世振特意为大哥准备了咖啡车。 是不是有种师范生去高中实习，孩子们毕业之后依旧会联系实习老师的感觉呢？ 据说，节目播出时李栋旭还自讨腰包给弟弟们买零食，是一位非常温暖的哥哥呢。

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留言/评论
  • 成功組團出道？？
    1小时前
  • 暖心代表 nim，一直很照顧演藝圈後輩，說不定哪天可以看到孩子們跟代表合作戲劇作品呢～
    35分前
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