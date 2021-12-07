结束2年还在照顾《Produce X 101》弟弟的李栋旭！超长售后的兄弟爱～♥

韩剧男神李栋旭绝对是超长售后的代表人物！

追韩综的各位还记得当年火遍全亚洲的国民选秀节目《Produce X 101》吗？ 於2019年播出，主持人是李栋旭，该节目都已经结束2、3年了，李栋旭还在和当初参赛的练习生们互动，义气满满的娱乐圈大前辈、好哥哥。



成功组团出道的李鎭赫近年一直专注於拍戏，在他拍摄《Dear. M》时，李栋旭就给弟弟送来了咖啡车，横幅上还写著「亲爱的鎭赫啊」，可见有多喜欢弟弟。 李鎭赫也比心合影，隔空感谢哥哥的大礼。



收到咖啡车的不仅仅是李鎭赫，金旻奎和李恩尚也有哦。 看来《Produce X 101》结束之后，他们也一直保持联络。



211130 IDOL 스타일리스트님 IG story



이동욱 대표님께서 보내주신 커피차



추운데 촬영 잘하고

따뜻한 거 먹고 힘내라



아이돌 배우 스탭 여러분

맛있게 드시고 오늘 촬영도 화이팅하세요@LES_BNM #이은상 #LeeEunSang#아이돌_TheCoup #MARS #DAN pic.twitter.com/VL4W2BdSfB — (@_CherishEunsang) November 30, 2021

哥哥和弟弟之间的兄弟爱是双向奔赴的，李鎭赫、金旻奎和李世振特意为大哥准备了咖啡车。 是不是有种师范生去高中实习，孩子们毕业之后依旧会联系实习老师的感觉呢？ 据说，节目播出时李栋旭还自讨腰包给弟弟们买零食，是一位非常温暖的哥哥呢。



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