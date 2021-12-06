【有片】JTBC「傳奇級」播出事故！主播忍不住笑出聲：點了豬腳外賣，卻來了隻西施犬

JTBC電視台發生了一場「史詩級」的播放事故，主播當場笑噴。

日前播出的JTBC新聞節目中，主播金河恩介紹了一條最近在網路上十分火爆的「豬腳外賣事件」。 原貼發佈在DC INSIDE上，題為「點了豬腳外賣，卻來了隻西施犬」。 主播介紹到：「各位看到照片中的豬腳了嘛？ 毛茸茸的，PO主看到豬腳毛之後就表示根本吃不下，全都扔了，店家居然在切菜時沒看到毛，這也太奇怪了吧......」因為照片過於荒唐，使得金河恩也忍不住笑起來。 這一幕很快就在網路上傳播開來，引爆群網熱議。



족발을 시켰는데 시츄가 왔다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/4tbw2CnvMy — 잉여놀이 (@yang9602) December 2, 2021

原PO貼出的豬腳照片真的讓人覺得雞皮疙瘩掉滿地，原本應該光滑的豬皮上滿是毛茸茸的毛，加之是滷豬蹄，顏色呈深褐色，猛一看確實如同西施犬一樣。 原貼也在網上引起熱烈的討論，紛紛留言表示：「比我頭髮還多」、「確實有些過分了」、「PO應該貼出店家，讓食客們避雷」等。

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