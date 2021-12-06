廣告也大發！金宣虎七分鐘相機廣告《金宣虎的回憶旅行場景》獲大韓民國廣告大賞金獎！

在2021年4月中所公開由演員金宣虎所主演的相機廣告，近日獲得了大韓民國廣告大賞中品牌內容部門的金獎肯定！製作導演更是在IG上特別感謝參與的所有演員與工作人員，並公開了許多幕後花絮照片。

這部廣告作品名為《金宣虎的回憶旅行場景》，內容是從金宣虎看著相機中曾與女友去過的海邊，而陷入了思念回憶，於是他決定動身再度前往回憶中的海邊。



金宣虎一個人架好了腳架，拍攝自己站在海邊望向遠方的樣子，眼神也相當憂鬱，不斷想起當時的甜蜜回憶。不過正當他想一個人安安靜靜回想的時候，卻總被村民經過打斷了憂鬱情緒。甚至還有一位穿著風衣的謎樣男子，向不知不覺聚集了好多位的村民，說明金宣虎正在用相機為自己錄影，不過此時的金宣虎因為情緒無法集中而有點煩躁。





風衣男子問：「看來你是正在醞釀內心演技吧，抱歉打擾你了。你看起來很有實力，是專業演員吧？是藝人？」金宣虎則是不斷重申：「我不是，只是來為了回憶旅行來到這裡的。」不過風衣男子跟村民卻自顧自地演了起來，想加入他的回憶旅行場景中，並且不斷替金宣虎的演技鼓掌，讓他最後也尷尬地笑了起來，留下了一大群人一起入鏡的影片。就連他回家自己看了都自問「這到底是什麼？」





而廣告中所出現的歌手，其實大家也不陌生，就是《海岸村恰恰恰》中OST最洗腦的一首歌曲「Romantic Sunday」的演唱者Car，the garden。在這部偽裝成音樂錄影帶「海浪」的廣告中，這首歌曲也令人更加投入劇情中，金宣虎的精湛演技也在短短7分鐘內吸引了觀眾們的視線。





導演的IG也發表了參與頒獎典禮的感想：「大家一起努力合作，裝作是拍攝音樂錄影帶的方式來拍，現在得獎了，各位都辛苦了，我們的演員們，以及所有工作人員們是最棒的！2021韓國廣告大賞品牌內容部門金獎」並公開了許多現場的幕後照片，其中也包含有金宣虎的未公開畫面，讓想念他的粉絲們感到相當開心。



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