《魷魚遊戲》金周玲與女兒一同登場《我家的熊孩子》：「夫妻吵架的時候我比韓美女還兇！」

因演出《魷魚遊戲》中的韓美女一角爆紅的演技派演員金周玲（金姝憐）即將來到SBS綜藝節目《我家的熊孩子》作客，在節目中她也首度讓女兒一同入鏡，還透露自己跟老公吵起架來「比韓美女更兇」。

SBS綜藝節目《我家的熊孩子》邀請了在《魷魚遊戲》中飾演212號韓美女，令觀眾們留下深刻印象的演員金周玲，其實私底下的她很愛笑，散發出反轉的可愛魅力，節目中她才一登場大家就立刻說「本人真的非常美耶」「演技也很厲害」，聽到這些稱讚。她也立即以名台詞回應。



結婚已經11年的金周玲也提到，自己跟老公吵起架來，有時也可能顯露出比韓美女更兇的樣子，而這對現實夫妻在節目中也公開樣貌，讓大家覺得相當好奇，金周玲還爆料自己的老公目前正在美國，會利用SNS讓自己假裝是形象很好的情聖，讓棚內的來賓們都大笑了起來。



學生時期的金周玲功課也一直名列前茅，總是在第一名與第二名之間交替著。不過她也稱自己在家中真的是名符其實的熊孩子，接著還透露了她自己的兒時故事，她說父母曾對她說，「一定要生一個像妳這樣的女兒」讓現場觀眾們聽到這句話覺得太搞笑了！



是否父母的預言成真，金周玲女兒的外型的確長得跟媽媽挺相似的，金周玲也是首次公開自己9歲大的女兒，金周玲也請她直接到鏡頭前面來，小小年紀的她看見媽媽就直接哭了起來，令大家相當心疼。《我家的熊孩子》將於12月5日晚間9點播出。



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