《鱿鱼游戏》金周玲与女儿一同登场《我家的熊孩子》：「夫妻吵架的时候我比韩美女还凶！」

因演出《鱿鱼游戏》中的韩美女一角爆红的演技派演员金周玲（金姝怜）即将来到SBS综艺节目《我家的熊孩子》作客，在节目中她也首度让女儿一同入镜，还透露自己跟老公吵起架来「比韩美女更凶」。

SBS综艺节目《我家的熊孩子》邀请了在《鱿鱼游戏》中饰演212号韩美女，令观众们留下深刻印象的演员金周玲，其实私底下的她很爱笑，散发出反转的可爱魅力，节目中她才一登场大家就立刻说「本人真的非常美耶」「演技也很厉害」，听到这些称赞。她也立即以名台词回应。



结婚已经11年的金周玲也提到，自己跟老公吵起架来，有时也可能显露出比韩美女更凶的样子，而这对现实夫妻在节目中也公开样貌，让大家觉得相当好奇，金周玲还爆料自己的老公目前正在美国，会利用SNS让自己假装是形象很好的情圣，让棚内的来宾们都大笑了起来。



学生时期的金周玲功课也一直名列前茅，总是在第一名与第二名之间交替著。不过她也称自己在家中真的是名符其实的熊孩子，接著还透露了她自己的儿时故事，她说父母曾对她说，「一定要生一个像你这样的女儿」让现场观众们听到这句话觉得太搞笑了！



是否父母的预言成真，金周玲女儿的外型的确长得跟妈妈挺相似的，金周玲也是首次公开自己9岁大的女儿，金周玲也请她直接到镜头前面来，小小年纪的她看见妈妈就直接哭了起来，令大家相当心疼。《我家的熊孩子》将於12月5日晚间9点播出。



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