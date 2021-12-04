《帶輪子的家3》Rain和U-IE下期出場，成東鎰被Rain送的「超大牛排骨」震驚！

Rain出手很大方呢，U-IE也超能吃的，成東鎰的表情太好笑啦~

《帶輪子的家3》前7期嘉賓李荷妮、金英玉、金光奎、申承煥、吳娜拉、柳承龍、千玗嬉、趙賢哲陸續做客后，第8期嘉賓是Rain（鄭智薰）和U-IE，和固定成員成東鎰、金希沅和孔明見面。



Rain和U-IE出場步行於晚秋時節的林間路，U-IE感嘆天氣真好，Rain也說的確出來走走挺好的。 Rain帶來超大一整塊牛排骨，大家瞠目結舌，孔明驚歎道：「果然哥的規模不一般。 」



Rain說希望給大家用牛肉補身，還展示了絢爛的刀工，孔明拍下他親自料理的畫面，Rain帥氣地說：「想拍就拍吧。」 成東鎰感歎道：「智薰你要是沒來該怎麼辦呢，我沒見過這樣弄的。」



成東鎰和孔明都吃到累了的程度，而U-IE還能繼續吃，成東鎰說：「U-IE真的很懂得吃，不過你吃多少了呀？」 U-IE：「是不是吃了三碗飯？」成東鎰：「沒關係，你來這裡就是來吃的嘛。」



tvN《帶輪子的家3》第8期將於9日播出。 另外，Rain和U-IE主演的tvN《Ghost Doctor》將於2022年上半年播出。



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