BTS防彈少年團JIMIN被Victoria's Secret超模求婚！全球ARMY們說：請排隊取號XD

防彈少年團成員JIMIN被維密超模求婚。

日前，防彈少年團於27日和28日（當地時間）在美國洛杉磯，舉行了為期兩天的大規模演唱會，吸引了數十萬ARMY的到場，其中不乏有名人士。曾為Victoria's Secret走秀的巴西超模Gizele Oliveira日前就通過個人IG上傳了一段親赴演唱會現場的影片，還稱自己自己喉嚨因為BTS的演唱會都啞了。 看來作為迷妹的她沒少在現場大聲喊叫啊。

演唱會中途，Gizele朝著舞台大喊了一聲「JIMIN，Marry Me」（JIMIN，和我結婚吧），相關影片火速在網路上傳播開來，笑翻眾人。沙啞的嗓音也從側面反映出這位超模十分享受整場演出。



在此之前，Gizele在TikTok上公開了一段化妝影片，是在為去演唱會做準備，她稱是「準備好去見老公JIMIN，讓他和我結婚」，一看就是個入坑很深的迷妹。



Gizele的影片也引來了廣大粉絲和網友的熱烈討論，眾人紛紛留言稱：「想嫁給JIMIN這裡有很多，請先取號」、「沙啞的聲音才是重點」、「哇，BTS太棒了，連超模都沒能逃過他們的魅力」、「先來後到，請先排隊」等。

說起Gizele，她在秀場上有一個讓人印象深刻的瞬間。2017年的Victoria's Secret Fashion Show上，Gizele扶起了跌倒的中國超模奚夢瑤，之後還一直给予對方放鬆微笑，讓氣氛不會顯得那魔尴尬，當時因為Gizele的舉動，場面也由尷尬轉變為了溫馨。



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