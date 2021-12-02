《Bad and Crazy》正式預告爽度滿分、CP感超強！李棟旭載著一臉滿足的魏河俊：「你身邊有我在」

【一分鐘中字預告】再等兩個禮拜就能看到了～，李棟旭跟魏河俊（魏嘏雋）在預告中的男男化學反應超棒！

tvN 年底動作爽劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》公開了長達一分鐘的正式預告，不論男女都超能打，估計能帶給大家痛快又爽度超高的精采打鬥畫面。



《Bad and Crazy》講述雖然內心充滿正義、卻過著老套警察生活的「俗物刑警」柳秀悅（李棟旭 飾），在某天體內的另一個人格 K（魏河俊 飾）甦醒過來後，剷除腐敗警察、實現社會正義的故事。



▼一分鐘中字正式預告，壞傢伙&瘋傢伙的合作正式展開！



【人物簡介】



▼李棟旭飾演腐敗的壞刑警「柳秀悅」，擁有獨特性感的魅力，為達目的對權力勾結和腐敗視而不見的機會主義者，是個亦正亦邪的角色。



▼魏河俊飾演善良的瘋傢伙「K」，是秀烈的另一個正義人格，甦醒後不顧後果，致力於剷除警察內部不公不義之事，是誕生在這個時代的全新英雄。



▼韓智恩飾演毒品調查科警察「熙謙」，外型亮麗且學習成績很好，與秀悅經常因案件而聯繫在一起。



▼車學沇飾演反腐敗調查科的忙內警察「吳景泰」，性格單純且重情義。



《Bad and Crazy》由《驅魔麵館》的劉先東導演和金新春編劇合作打造，預計在12月17日首播。

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