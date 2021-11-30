BTS防彈少年團LA開唱引萬人到場！大哥JIN瘋狂散發魅力：快來拆我這個禮物吧XD

全球的ARMY們，快來收下JIN這個大「禮物」！

美國時間11月27日，K-POP界頂流男團防彈少年團在美國LA磯索菲體育場舉行了「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA」演唱會，這也是防彈少年團時隔兩年舉行的第一場線下現場會，讓期待已久的粉絲終於得償所願，當天有來自全球各地近5萬名ARMY們前去捧場。



2年的時間都沒能和粉絲們現場互動的7名成員將過去2年內積攢的熱情全部揮灑在了舞台上，每個人都充滿了魅力，尤其是大哥JIN更是精心準備了禮物送給ARMY們。這個禮物就是JIN自己啦。他在頭頂扎上小辮子，圓圓的腦袋和柔順的髮型讓JIN秒變蘋果頭，並用紅色絲帶扎了個蝴蝶結，還插了朵小花，瞬間就讓人有種想要拆開他（對，是禮物）的感覺。



JIN不僅變身為大禮物，還不停朝ARMY們撒嬌，發射Wink，誰看了都忍不住喊一聲「牛奶皮膚金碩珍，自體發光金碩珍！」



防彈少年團本輪演唱會一共舉行4場，分別於11月27、28兩日和12月1、 2兩日開唱，每場47000多張門票都已銷售一空，根據媒體爆料，距離防彈少年團演出場地最近的坑內門票已經被炒到了將近1800萬（韓幣），就連當地酒店和機票價格都在瘋漲，印證了防彈少年團當前的超高人氣。



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