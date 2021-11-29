李俊昊＆李世榮《衣袖紅鑲邊》心動指數爆表的場面！網友：邸下身材太完美了、導演很懂觀眾要什麼！

MBC金土劇《衣袖紅鑲邊》在27日播出第6集，全國收視率爲9.4%，首都圈收視率爲8.5%，最高瞬間收視達10.3%，延續上升的趨勢，證明了超高人氣。

（以下有雷）



這集中，李祘（李俊昊 飾）在中殿金氏（張熙軫 飾）的成德任（李世榮 飾）幫助下襬脫禁足令。這個過程中，李祘看到爲了自己千方百計努力的德任而漸漸陷入，給觀眾們帶來了強烈的心動。



李祘命令「同德會」成員尋找能夠幫助自己擺脫禁足令的人物，當他們找不到合適的人選時，德任和德老（姜勳 飾）想起了中殿。聰明的中殿知道德任來到自己身邊的真正原因，並提出條件，德任也找出在親蠶禮時，可以壓制和治理和緩翁主（徐孝林飾）的方法。接著，中殿按照與德林的約定，打動了英祖（李德華 飾）的心，讓他收回禁足令。



尾聲中，德任被前輩們強推進去侍奉發火的李祘，正好脫掉上衣的李祘，因爲意想不到德任會進來而不知所措。之後...李祘想起昨晚德任和德老見面的樣子，氣得直冒火，德任也對他說：「既然看到了，應該上前訓斥調戲宮女的兼司書，但邸下卻不怪罪能幹的兼司書，而要責怪無權無勢的宮女。」對此，李祘回她：「其他宮女的事與我無關，我在意的就只有...我的人。」



緊接著尷尬的空氣瀰漫在澡間，想要加熱水的德任和想要幫助她的李祘一起掉進水裡，溼透的兩人互相對視，這集也在這裡結束。



這段也在網路上引起爆發性的反響，不少網友更表示：「李俊昊的身材太性感了」、「讓我怎麼等一週」、「德任啊 跟我換眼睛吧」、「因爲是女導演，所以非常了解心動點」、「我也想跳進去ㅜㅜ俊昊啊」、「實際採訪中看到世榮演員說自己也很激動，更加投入地重新看了」、「星期五快點來...ㅠㅠ」、「不是我們家是我們宮」、「呼吸聲和水聲好害羞啊」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞