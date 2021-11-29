《酒鬼都市女人们》结局依旧荒谬到底！崔始源追求李善彬是因为「有反应」，郑恩地的摺纸先生是「他」！

到最后也让人又哭又笑的～大家有猜出摺纸先生是谁吗？不晓得第二季的男人们会不会是同一批XDDD

近期相当热门的TVING原创剧《酒鬼都市女人们》上周五迎来了结局，最后EP.11、EP.12依旧维持著一贯作风，从三位女人荒谬的生活中带出一些人生智慧。

（以下谈及剧情）



安昭熙（李善彬 饰）发现姜北久（崔始源 饰）家里窝藏前女友，闹得安昭熙情绪总垄罩著乌云。虽然事后知情前女友和姜制作人根本没发生过关系，但安昭熙听到姜北久追求自己的理由也是傻了……因为他说自己是在看过安昭熙拿高跟鞋开酒瓶后，才第一次有了生理反应，还提出当「炮友」的请求。



韩智妍（韩善伙 饰）罹患了乳癌第三期，男友志龙（李现填 饰）却因此要和她分手，因为前妻也是乳癌逝世的。韩智妍被推进手术室后，安昭熙与姜芝久（郑恩地 饰）顿时涌起泪水。不过伤感的情节不用太久，韩智妍很快就手术成功，且和男护理师（河道权 饰）看对眼。



姜芝久在医院碰巧看见了「亲切的摺纸先生」签书会，帮弟弟姜芝宇签了一本书，不过亲切的摺纸先生（尹施允 饰）马上认出她了。



原来从EP.1开始，EP.12时间已过了一年。回顾起一年前三位酒鬼女人所立下的宣示，谁会成真呢？只有一位成真，那会是谁呢？



也许第二季会有答案吧！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻