BTS防弹少年团LA开唱引万人到场！大哥JIN疯狂散发魅力：快来拆我这个礼物吧XD

全球的ARMY们，快来收下JIN这个大「礼物」！

美国时间11月27日，K-POP界顶流男团防弹少年团在美国LA矶索菲体育场举行了「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA」演唱会，这也是防弹少年团时隔两年举行的第一场线下现场会，让期待已久的粉丝终於得偿所愿，当天有来自全球各地近5万名ARMY们前去捧场。



2年的时间都没能和粉丝们现场互动的7名成员将过去2年内积攒的热情全部挥洒在了舞台上，每个人都充满了魅力，尤其是大哥JIN更是精心准备了礼物送给ARMY们。这个礼物就是JIN自己啦。他在头顶扎上小辫子，圆圆的脑袋和柔顺的发型让JIN秒变苹果头，并用红色丝带扎了个蝴蝶结，还插了朵小花，瞬间就让人有种想要拆开他（对，是礼物）的感觉。



JIN不仅变身为大礼物，还不停朝ARMY们撒娇，发射Wink，谁看了都忍不住喊一声「牛奶皮肤金硕珍，自体发光金硕珍！」



防弹少年团本轮演唱会一共举行4场，分别於11月27、28两日和12月1、 2两日开唱，每场47000多张门票都已销售一空，根据媒体爆料，距离防弹少年团演出场地最近的坑内门票已经被炒到了将近1800万（韩币），就连当地酒店和机票价格都在疯涨，印证了防弹少年团当前的超高人气。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻