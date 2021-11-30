《海岸村恰恰恰》播畢至今仍在全球排行第8名！韓媒曝業界人士籲金宣虎「勿錯過現在的時機」

誰弄得他不出來，還不是韓媒往死裡打壓和無良媒體的不公正，韓國輿論的壓力，現在才說感到可惜，要他勿錯過時機😑。要不是世界各地的粉絲大力支持，善良受傷受害者的宣虎真的會被這些人埋葬了。多久沒關係粉絲願意等，更在乎宣虎的身心。