《海岸村恰恰恰》播畢至今仍在全球排行第8名！韓媒曝業界人士籲金宣虎「勿錯過現在的時機」

《海岸村恰恰恰》播畢至今仍在全球排行第8名！韓媒曝業界人士籲金宣虎「勿錯過現在的時機」

明星   2021年11月30日   星期二09:34   Erin   7

(封面圖源:Facebook@tvN drama)

《海岸村恰恰恰》是一部相當成功的作品，而劇中的男主角金宣虎更因此劇角色洪班長而深受觀眾們喜愛，正當他應該繼續發光前景看好時，卻在播畢當時爆發前女友的私生活指控，令他中斷所有活動，至今唯有電影《悲傷熱帶》的拍攝即將持續。

(圖源:Facebook@tvN drama)

以醜聞爭議的主角來說，金宣虎在Netflix的人氣卻不尋常，他與申敏兒合作的《海岸村恰恰恰》依舊在全世界戲劇排名中排行第八，勝過第九名的美劇《女傭浮生錄》。《海岸村恰恰恰》以海邊漁村為舞台呈現村民們的溫暖故事，在東南亞地區也獲得爆炸性的人氣，將近兩個月以來人氣仍未下跌，似乎全世界都正在關注。
(圖源:Facebook@tvN drama)

像《海岸村恰恰恰》這樣的播映後人氣旋風，在北中美以及南美地區的國家最近相當盛行，如巴西、智利、墨西哥等，而在台灣與東南亞地區也依舊維持著高人氣。據韓國媒體「Sports Chosun」報導，業界相關人士表示，《海岸村恰恰恰》的故事是連南美洲地區的民眾都能體會的溫暖故事，雖然不屬於Netflix原創內容，但受歡迎的程度能持續這麼久是相當罕見的，後續的企畫也值得繼續考慮。
(圖源:Facebook@tvN drama)

不過對於金宣虎來說卻相當可惜，在這樣的韓流內容正風靡全世界的觀眾們，如同大家所知，這樣的機會並非天天有，業界人士也不禁替他著急，認為有關其私生活方面的爭議幾乎可說是已獲得解決，特別是以一位演員來說，很難保證能夠再有一次這樣的機會，所以希望他能夠提起勇氣制訂回歸的計畫。
(圖源:Facebook@tvN drama)

2009年以話劇《Boing Boing》出道的金宣虎，透過主演多部人氣電視劇《加油吧威基基2》《抓住幽靈》直到《Start-Up》中的韓志平一角，逐漸受到矚目，到了最近的《海岸村恰恰恰》洪班長更是圈粉無數，雖然因前女友惡意指控而讓他的演藝工作幾乎全數中斷，僅剩下正在準備中12月10日即將開拍的電影，令所有粉絲們及業界相關人士都感到可惜，紛紛盼望他的回歸。
(圖源:Facebook@tvN drama)

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 誰弄得他不出來，還不是韓媒往死裡打壓和無良媒體的不公正，韓國輿論的壓力，現在才說感到可惜，要他勿錯過時機😑。要不是世界各地的粉絲大力支持，善良受傷受害者的宣虎真的會被這些人埋葬了。多久沒關係粉絲願意等，更在乎宣虎的身心。
    1小時前
  • 新片超多，但真的都不好看！🙄🙄🙄
    1小時前
  • 為什麼大家都不肯重視他受到的傷害要一直逼他回來？ 讓他好好休息一下 自己決定自己要走的路不行嗎？
    1小時前
  • 能在北美 中美 南美第二名真的難得👍
    1小時前
→更多留言...(2)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 《海岸村恰恰恰》播畢至今仍在全球排行第8名！韓媒曝業界人士籲金宣虎「勿錯過現在的時機」
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手