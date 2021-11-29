《地獄公使》「朴靜子」現實生活裡原來這麼美！還是有3個文憑的學霸

Netflix眼光獨到，總能挖掘出好演員。

今年的Netflix憑藉多部韓劇賺得滿缽，除了會挑劇本、捨得砸錢之外，接連大熱的幾部作品都讓觀眾們看到讓人眼前一亮的好演員。 《D.P：逃兵追緝令》的具教煥、《魷魚遊戲》的鄭好娟，還有最近剛上檔的《地獄公使》，飾演未婚媽媽朴靜子的金信祿，人氣實現了三級跳。

《地獄公使》播出後「朴靜子」火速登上熱搜，觀眾們紛紛在詢問「這位女演員是誰」，被她細膩刻骨的演技所征服。 知道了自己要死，知道了殘酷的死法，知道了精確到分的死期，任誰都無法淡定。 朴靜子是一位未婚媽媽，靠著擺夜市養育兩個孩子，接到地獄通知單的她為了給孩子留下30億的財產決定進行死亡直播。 從被告知準確死亡時間的那一瞬間器，朴靜子就陷入了無限的恐懼和不安之中。 她找到女主角希望完善合同，確保自己死後孩子們能拿到30億。 憔悴的神態、驚恐的眼神、顫顫巍巍的話語，全部都在表現朴靜子陷入深淵時內心的焦灼。



死亡直播的戲份更是讓觀眾體會到了什麼是演技炸裂。 痛苦的折磨，殘忍的殺戮，承受著巨大精神壓力的朴靜子又在血腥的肉體折磨中活生生地承受了高溫火化，那句「救救我」直戳觀眾心房，大家紛紛表示：「看的時候雞皮疙瘩都出來了」、「演技好到我能感同身受」、「 感覺那火都燒到我身上了」等。



為了符合劇中的人設，朴靜子從亮相開始就是最普通的社會底層市民裝扮，為了生計奔波而滿臉疲倦。 其實現實生活中的金信祿是一位實實在在的氣質美女。 最近韓網上流傳她10月出席釜山電影節時的禮服照，典型的清冷美女。 一襲黑色露肩小禮服襯出她纖細的一字鎖骨，幹練的中長髮散落在肩膀處，更顯脖子的修長。 素淨的妝容讓她看上去清爽又乾淨，清瘦的皮相給人有一種禁慾系的美感。



金信祿還是一名學霸，畢業於首爾大學地理系的她考了漢陽大學的碩士研究生，甚至跨系改了專業，從地理系變成了戲劇電影系。金信祿的表演進學之路並沒有到此結束，後來還考上了韓國藝術綜合學校戲劇院表演戲專業，這也是碩士課程，並順利取得了學位。顏值與業務能力並存的金信祿，期待她在花路上越走越遠，角色塑造能力太強了。

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