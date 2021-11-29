《地狱公使》「朴静子」现实生活里原来这么美！还是有3个文凭的学霸

Netflix眼光独到，总能挖掘出好演员。

今年的Netflix凭藉多部韩剧赚得满钵，除了会挑剧本、舍得砸钱之外，接连大热的几部作品都让观众们看到让人眼前一亮的好演员。 《D.P：逃兵追缉令》的具教焕、《鱿鱼游戏》的郑好娟，还有最近刚上档的《地狱公使》，饰演未婚妈妈朴静子的金信禄，人气实现了三级跳。

《地狱公使》播出后「朴静子」火速登上热搜，观众们纷纷在询问「这位女演员是谁」，被她细腻刻骨的演技所征服。 知道了自己要死，知道了残酷的死法，知道了精确到分的死期，任谁都无法淡定。 朴静子是一位未婚妈妈，靠著摆夜市养育两个孩子，接到地狱通知单的她为了给孩子留下30亿的财产决定进行死亡直播。 从被告知准确死亡时间的那一瞬间器，朴静子就陷入了无限的恐惧和不安之中。 她找到女主角希望完善合同，确保自己死后孩子们能拿到30亿。 憔悴的神态、惊恐的眼神、颤颤巍巍的话语，全部都在表现朴静子陷入深渊时内心的焦灼。



死亡直播的戏份更是让观众体会到了什么是演技炸裂。 痛苦的折磨，残忍的杀戮，承受著巨大精神压力的朴静子又在血腥的肉体折磨中活生生地承受了高温火化，那句「救救我」直戳观众心房，大家纷纷表示：「看的时候鸡皮疙瘩都出来了」、「演技好到我能感同身受」、「 感觉那火都烧到我身上了」等。



为了符合剧中的人设，朴静子从亮相开始就是最普通的社会底层市民装扮，为了生计奔波而满脸疲倦。 其实现实生活中的金信禄是一位实实在在的气质美女。 最近韩网上流传她10月出席釜山电影节时的礼服照，典型的清冷美女。 一袭黑色露肩小礼服衬出她纤细的一字锁骨，干练的中长发散落在肩膀处，更显脖子的修长。 素净的妆容让她看上去清爽又干净，清瘦的皮相给人有一种禁欲系的美感。



金信禄还是一名学霸，毕业於首尔大学地理系的她考了汉阳大学的硕士研究生，甚至跨系改了专业，从地理系变成了戏剧电影系。金信禄的表演进学之路并没有到此结束，后来还考上了韩国艺术综合学校戏剧院表演戏专业，这也是硕士课程，并顺利取得了学位。颜值与业务能力并存的金信禄，期待她在花路上越走越远，角色塑造能力太强了。

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