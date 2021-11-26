Brave Girls攜師弟團拍攝「韓服」官方宣傳片！登美國時代廣場巨幕

「勇女」Brave Girls不愧是2021年翻身爆紅女團，和韓國文體部、韓服振興中心合作！

韓國文化體育觀光部與韓國工藝設計文化振興院攜手，共同推進Hanbok Wave「韓服X韓流」文化聯動項目。 並且為促進韓服進軍海外市場，於當地時間23日晚七點在美國時代廣場觀光LED巨幕，投放2021韓服時尚秀廣告片。



Brave Girls帶領師弟團DKB擔任該宣傳片的韓服模特。 這些韓服來自今年公募選定的10家韓服企業，從8月開始共同設計70多套韓服。宣傳片在韓國政府的YouTube頻道、韓服振興中心的YouTube頻道以及www.hanbokwave.com 等多處投放。







Hanbok Wave去年也與請夏、Golden Child、KARD、MOMOLAMD等藝人合作，作為表演舞台或者雜誌畫報的服裝，向世界宣傳韓服。



粉絲網友們評論：「氛圍感絕了」、「再次感受到韓服的優美」、「Brave Girls很適合穿韓服」等，此次參與的韓服企業的官方帳號也都在評論區感謝：「很榮幸能和Brave Girls和DKB一起宣傳韓服。」

Whilte@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞