Brave Girls携师弟团拍摄「韩服」官方宣传片！登美国时代广场巨幕

「勇女」Brave Girls不愧是2021年翻身爆红女团，和韩国文体部、韩服振兴中心合作！

韩国文化体育观光部与韩国工艺设计文化振兴院携手，共同推进Hanbok Wave「韩服X韩流」文化联动项目。 并且为促进韩服进军海外市场，於当地时间23日晚七点在美国时代广场观光LED巨幕，投放2021韩服时尚秀广告片。



Brave Girls带领师弟团DKB担任该宣传片的韩服模特。 这些韩服来自今年公募选定的10家韩服企业，从8月开始共同设计70多套韩服。宣传片在韩国政府的YouTube频道、韩服振兴中心的YouTube频道以及www.hanbokwave.com 等多处投放。







Hanbok Wave去年也与请夏、Golden Child、KARD、MOMOLAMD等艺人合作，作为表演舞台或者杂志画报的服装，向世界宣传韩服。



粉丝网友们评论：「氛围感绝了」、「再次感受到韩服的优美」、「Brave Girls很适合穿韩服」等，此次参与的韩服企业的官方帐号也都在评论区感谢：「很荣幸能和Brave Girls和DKB一起宣传韩服。」

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